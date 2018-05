El Baum Festival regresa con más experimentos sonoros

La música electrónica siempre encuentra espacios para disparar sus beats y prender la fiesta, pero es en los festivales en los que ese modelo no solo vibra a todo volumen, sino que también puede romperse o transformarse.

Esa podría ser el alma que revelará la cuarta edición del Baum Festival, un encuentro de la música de este género que se llevará a cabo el 19 de mayo en el Club Bellavista Colsubsidio (en la autopista Norte n.° 245-91, de Bogotá).



Precisamente, el colombiano Julio Victoria es uno de los invitados y el artífice de un sonido que busca escapar de lo tradicional. Él ofrecerá un recital en vivo acompañado por tres músicos que interpretan arpa, bajo y percusión. Escapando de reproductores o tornamesas, en un ensamble que parece también dejarse llevar por influencias de los sonidos del Pacífico.

“Es en esencia, una exploración musical con instrumentación colombiana y no necesariamente una fusión como tradicionalmente se conoce (...). Siempre habrá alternativas para seguir creando en el universo de la electrónica”, reflexiona Victoria, quien reconoce el impacto en esas apuestas de innovación sonora dentro del Baum Festival.



“Estos certámenes ofrecen lo conocido, pero a la vez se convierten en un espacio para descubrir sonidos y texturas. En mi propuesta yo cuento con un equipo excepcional: Pol Moreno en el bajo, Larry Ararat (que trabajó hace un tiempo en Choc-QuibTown); Wilmer López, en el arpa, junto a Juliana Duperly Castro, que se encarga de la parte visual”, agrega.



Pero este músico de Armenia explica que esas búsquedas sonoras no lo desligan de las raíces de su ámbito musical. “Yo de igual manera sigo trabajando con mi repertorio como DJ, ahora voy a Europa, y en noviembre vamos con todo el grupo del proyecto”, adelanta.



Él estará en el Kolorado Festival de Budapest, en Ámsterdam (Holanda) y en el Dimensions Festival 2018, en Croacia, entre otros eventos.



Precisamente, en aras del equilibrio y para no dejar por fuera esos sonidos que también son protagonistas principales del Baum, esta cuarta edición contará con la participación de estrellas del techno y el house como el tunecino, de 44 años, Loco Dice, quien comenzó su carrera en Düsseldorf (Alemania).



Al igual que la productora y DJ belga Charlotte De Witte, que con solo un cuarto de siglo de vida se ha ganado un espacio importante en festivales como el Tomorrowland –en donde debutó en el 2011– con una positiva respuesta de los fanáticos de la música electrónica.



La francesa Miss Kittin, con una trayectoria de más de 20 años de trabajo, es otra invitada de lujo al evento.



Mientras que el alemán Marcel Dettmann cierra el grupo de artistas principales, con una propuesta sonora que también sigue las pistas del techno y no olvida ciertos sonidos contundentes de la electrónica underground de la década de los 80.



Otros que tocarán en el Baum son: Palmbomen II, Acid Pauli, Leon Vynehall,Ryan Elliott, Coyu, Monoloc y NHK yx Koyxen; juntocon el colectivo Nyksan y Agua, entre otros artistas.



El Baum Festival comenzará a partir de las 2 p.m. y se extenderá hasta las 3 de la madrugada del domingo. Habrá una logística especial de transporte para los asistentes, la cual se podrá consultar y reservar en la página oficial del evento: www.baumfestival.com.



