Carlo Cantoni trae la Italia lírica a Bogotá

Llega a Bogotá, este jueves 18 de mayo, uno de los mejores espectáculos de ópera que presentará piezas como ‘La Traviata’, ‘Rigoletto’, ‘Carmen’ y ‘El barbero de Sevilla’, entre otras, interpretadas por tres de las voces europeas del momento.



Una de ellas, el barítono Carlo Mario Cantoni, quien incursionó en el mundo del rock y que es una de las estrellas de la cuna mundial de la ópera, habló con EL TIEMPO de su presentación en Bogotá, junto con Emilio Nania, María Ratkova y Bárbara Cattabiani, y sobre su carrera en canto lírico.

¿Por qué abandonó el rock para pasar al canto lírico?



En realidad no abandoné el rock por la lírica. Desde muy joven he dedicado mi vida a la lírica, pero recibí ofertas para ingresar a proyectos de rock, algo que me pareció muy interesante y decidí participar. Pero la lírica está más cerca de mi alma.



¿Qué es lo que más le ha gustado de sus presentaciones en Colombia?



Lo mejor de visitar Colombia ha sido el público maravilloso, conocedor. Me encanta la gente de este país.



¿Qué espera de su público en este concierto?



Ante todo, que nos acompañen a esta velada lírica. Queremos que las personas que no son amantes habituales de la ópera nos dejen demostrar que este arte no es aburrido y que tampoco es gritería. Es un arte bello que llega a un público de todas las edades. La ópera es divertida y muy emocional y habrá muchas emociones en una sola velada.



¿Cuál es la pieza de ópera que más le gusta cantar?



‘La Cavatina de Figaro’ de ‘El barbero de Sevilla’ porque es muy divertida. Yo soy el barbero y a veces interactuamos con el público con esa pieza. Todos disfrutamos mucho.



¿Qué nos puede decir de sus otros compañeros con los que se presentará en Bogotá?



Son cantantes muy buenos, han estado en muchos países y han tenido mucho éxito. El público los quiere mucho y la pianista, la maestra Cattabiani, es maravillosa. Ella colabora con el maestro Ennio Morricone, quien es el Dios de la música para el cine. Ganó muchos premios Óscar y es una ‘concertmaster’ muy especial. Para mí es un orgullo que nos acompañe.

Dónde y cuándo

La ‘Gala lírica estrellas de la ópera de Italia’ se realizará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Calle 8 # 8 - 52), el próximo 18 de mayo a las 8:00 p.m. La entrada al concierto cuesta 150.00 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO