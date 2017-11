Dropkick Murphys: larga historia de dolor y gloria

La terrible ola de hambre que azotó a Irlanda a mediados del siglo XIX provocó un fenómeno de migración masiva hacia Norteamérica que transformó a Boston en la ciudad más ‘irlandesa’ de Estados Unidos.

Tras la diáspora, la capital del estado de Massachusetts empezó a celebrar fiestas de origen celta como el Día de San Patricio, y se hicieron famosas las leyendas sobre tréboles de la suerte y duendes con sombreros de copa y barba naranja.



Pero fue en el ámbito musical donde se dieron los contrastes más interesantes de este choque cultural. Especialmente en el punk, porque tanto en Boston como en algunos lugares de Escocia y Gales, este género comenzó a involucrar instrumentos propios de la tradición celta como la gaita, el banjo, la mandolina y el acordeón, dando origen a un sonido que se llamó celtic-punk.



Marcada por este contexto, en 1996 nació Dropkick Murphys, una de las bandas más representativas del punk celta que tomó su nombre de el de John ‘Dropkick’ Murphy, peleador de lucha libre y doctor en osteopatía que fundó junto con su esposa un centro de rehabilitación para alcohólicos.



En la noche de este sábado, DKM –como suele abreviarse el nombre del grupo– se presenta en Bogotá.

Sus integrantes se conocieron en el humilde barrio de clase obrera South Boston, que históricamente ha sido el hogar de miles de inmigrantes irlandeses.



“El barrio nos recuerda lo que somos y de dónde venimos. Y eso es algo que no va a cambiar nunca –dice Ken Casey, bajista de la banda–. Sabemos que nuestro público no tiene suficiente dinero para pagar una entrada costosa, y por eso tratamos de mantenerlas por debajo del precio de lo que cobran otros artistas. Hacemos un montón de cosas que no nos dan ningún éxito monetario, pero creo que esa es una forma de mantener nuestra esencia”.



Uno de los éxitos de la banda, I’m Shipping Up to Boston, se convirtió en un clásico mundial gracias a su importancia en la película The Departed (Los infiltrados, con Leonardo Di Caprio y Jack Nicholson).



Después de 22 años de carrera, Casey dice tener la cabeza llena de reflexiones y asegura que el mejor consejo que puede darle a cualquier persona es: “Diviértete y no te tomes a ti mismo tan en serio”.



Su más reciente trabajo discográfico se titula 11 Short Stories of Pain and Glory (Once historias cortas de dolor y gloria). Es el noveno álbum de estudio en su carrera y un profundo lamento por las tragedias ocurridas en el mundo. Por ejemplo, el corte 4-15-13, que es la fecha en la cual ocurrió el atentado de la maratón de Boston.

Del lado menos amargo está You’ll Never Walk Alone, una canción compuesta por el grupo británico Gerry and the Pacemakers que se convirtió en un himno del Liverpool Football Club y que tiene una potente versión de DKM en este álbum.



Del concierto en Bogotá, promete Casey: “Va a ser increíble. Y sé que muchos músicos dicen esto en cada entrevista, pero yo lo digo con absoluta sinceridad: desde ya te puedo garantizar que recordaremos a Colombia como el mejor escenario de toda nuestra gira”.

Dónde y cuándo

Este sábado, en el Auditorio Mayor CUN (calle 23 n.° 6-19, Bogotá). Informes de boletería en el teléfono 3007878753.



DANIEL TORRES

Para EL TIEMPO​@otroarroba