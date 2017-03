Dante, la banda que rinde tributo al caos bogotano

Dante está compuesta por cinco amigos que se hacen llamar Kami (voz), Gonzo y Álexx (guitarras), Andy (batería) y Carlos Ch el zorro Cortés (bajo).



Su misión es mostrar el lado más oscuro y roquero de Bogotá, y han llegado a su propio estilo gracias a sus referencias musicales, un gran espectro de agrupaciones británicas y estadounidenses.

Estas influencias van de los sonidos estilizados y muy trabajados de Led Zep-pelin al lado callejero del rock y del punk establecido por, entre otras bandas, The Misfits y The Ramones.



También tiene fuertes influencias de otras expresiones artísticas, como el cómic de Akira y el cine de Quentin Tarantino.



Están lanzando su tercer disco, que tiene una peculiaridad: cada mes presentarán una canción.



Y una de ellas, que ya fue presentada, es Toreto Daze, que cuenta la historia de Iván Darío Becerra, apodado por la policía como ‘Toreto’, el famoso personaje de la saga Rápido y furioso, en la que aparece como Toretto.



El ‘Toreto’ de esta canción es un habitante de la calle que fue perseguido por más de 20 patrullas de la policía después de robarse una volqueta en el barrio Chapinero.

Más allá de lo dramático y peligroso de esta acción, para Dante es un ejemplo perfecto de lo caótica que es Bogotá.



“Vimos que ‘Toreto’ reflejaba la realidad de los habitantes de la calle, de la oscuridad bogotana, de la gente que realmente sufre”, señala Álexx.



“Los Ramones hablaban de oler pegante, no porque les gustara o no, sino por la convulsión de una ciudad como Nueva York. ‘Toreto’ habla de lo mismo en Bogotá”, añade Kami.



El grupo aclara que el tema no es una apología del delito, sino que su trabajo musical se inspira en una ciudad difícil. ‘Toreto’ termina siendo el resultado de una metrópolis con malos servicios de transporte, un tráfico infernal y muy poca seguridad.



La música de Dante es una respuesta a eso. Sus sonidos estridentes son el resultado de la cara más difícil de la capital colombiana.



Esta producción es muy especial para la banda. “En este último disco cogimos las riendas de nuestro trabajo. Estamos haciendo lo que queremos hacer, y lo estamos rompiendo con rock and roll”, concluye el guitarrista Álexx.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO