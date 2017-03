The Strokes hizo inolvidable el segundo día del Estéreo Picnic

Desde temprano, la lluvia creó una enorme alfombra de barro en el Parque 222 pero se fue apaciguando con el pasar de los minutos, como si preparara la atmósfera perfecta para recibir a The Strokes, en uno de los conciertos más impresionantes que ha tenido el Festival Estéreo Picnic a lo largo de su historia.



Tras el despliegue creativo del rapero N. Hardem, vino una descarga de rock colombiano con las presentaciones de Los Makenzy y de Árbol de Ojos. Más tarde hizo su aparición en el escenario secundario el cuarteto británico Catfish and The Bottlemen, que concluyó en medio de aplausos con la canción ‘Tyrants’.



A muchos no les importó darle una tonalidad marrón a sus zapatillas o sentir un frío húmedo al hundir un poco los pies entre el lodo blando con tal de responder al llamado de uno de los grandes del cartel musical: Silversun Pickups.



A pesar de algunos problemas de sonido al inicio de su recital, el grupo estadounidense intentó aplacar la impotencia de la audiencia ofreciendo disculpas. “Sorry, please. I am so sorry. This is fucked up”, fue lo que dijo su vocalista, Brian Aubert.



Aunque al final el sonido estuvo un poco mejor y se logró subir el ánimo del público con la canción ‘Lazy Eye’, la banda tuvo un debut muy accidentado en Suramérica y eso se vio reflejado en los rostros inconformes de algunos asistentes.



Una vez superado el impase, más de 20 hombres pertenecientes al staff del DJ australiano Flume empezaron a construir en tiempo récord una escenografía sofisticada, llena de detalles geométricos y luces de neón que luego quedaron ocultas tras un gigantesco telón negro que cubrió todo el escenario.



Esta impresionante producción visual alternaba entre animaciones de flores y objetos puntiagudos, dando como resultado un ambiente místico que llegó a su clímax cuando se escuchó ‘You and Me’, el tema de Disclosure versionado por el DJ.



Entretanto, la carpa Budweiser empezó a llenarse tras los primeros acordes de Two Door Cinema Club. En un espacio más cálido y sin las rutas de lodo, se pudo sentir cómo el piso vibraba ante los saltos de euforia por esa perfecta mezcla de pop, una pizca de rock y una buena base de electrónica.



Los irlandeses prendieron la fiesta con canciones como ‘Sun’, ‘What You Know’ y ‘Bad Decisions’, con un Alex Trimble cantando totalmente inspirado y agradecido por la devoción de sus seguidores.



Se acabó la espera, ¡The Strokes llegó a Colombia!

“Oéé, Oé, Oé, Oééé, The Strokes, The Strokes”, gritaban con todas sus fuerzas miles de fanáticos ansioso por presenciar ese momento de éxtasis, nostalgia y desenfreno que significó la llegada de The Strokes a Colombia. Como la banda se tomaba mucho tiempo para salir, el público decidió hacer una especie de invocación, tarareando al unísono una línea de guitarra de la canción Reptilia.



Con siete minutos de retraso y después de que sonaran como antesala algunos temas de Joy Division, The Clash, Blondie y The Smiths, el conjunto liderado por Julian Casablancas quebró el suspenso de manera súbita con ‘The Modern Age’. Luego vino Soma y enseguida Drag Queen, esta última de su disco más reciente: Future Present Past.



Poco importó hundirse hasta los talones en el pantano y salpicarse el cuerpo de barro cuando sonó Someday, y justo después 12:51. En ese momento, el bajista Nick Valensi se colgó una bandera de Colombia a la espalda y la llevó consigo durante todo el concierto.



En medio de un juego de luces sencillo, que alternaba entre colores amarillos, rojos azules y verdes, transcurrieron los cuatro minutos más frenéticos de la noche con las primeras notas de Reptilia, el tema que todos querían escuchar.



Un hecho curioso sobre el debut de The Strokes en Colombia es que el repertorio incluyó varias de sus canciones más antiguas, entre ellas ‘Soma’, ‘Is This It’, ’, ‘New York City Cops’ y ‘Last Nite’, que hacen parte de ‘Is This It’, su primer trabajo discográfico.



Desde todo punto de vista fue un concierto muy especial, pues contó con muchas referencias de ese pasado que consolidó a The Strokes como un referente mundial del indie rock. Además, en esta ocasión, Colombia tuvo el privilegio de escuchar temas que la banda pocas veces toca en vivo, como ‘80’s Comedown Machine’, ‘Alone Together’ y ‘Trying Your Luck’, la canción favorita de Casablancas.



Ante una ovación gigantesca y un escenario que estaba llegando al límite de su capacidad, The Strokes se despidió de Colombia interpretando uno de sus mayores éxitos: ‘Hard To Explain’. La banda neoyorquina cumplió la cita y se fue de forma repentina. Su público aún guardaba la esperanza de escuchar otra canción, quizás ‘You Only Live Once’ o alguna de ‘Angles’, su cuarto disco.



Pero esto no ocurrió, la banda se fue, se perdió en la oscuridad que conduce a los camerinos y dejó en sus seguidores un incomparable sentimiento de satisfacción.



El cierre de la jornada corrió por cuenta de Caribou, en la tarima Budweiser, y de Claptone, que se presentó al mismo tiempo en la carpa más pequeña. Con sonidos de música electrónica que invitaban a la introspección, los músicos pusieron a bailar a los más enérgicos que se quedaron hasta el final y concluyeron así una segunda noche de fiesta.



DANIEL TORRES Y ANDRÉS HOYOS

Redacción Cultura y Entretenimiento