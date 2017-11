‘Si la música viene de un lugar real, se nota’: Green Day

“Bienvenidos al Paraíso”, cantaba Green Day en los tempranos años 90. Era toda una crónica: una carta a mamá en la que Billie Joe Armstrong le describía la desolación que vivía su generación, abocada a la vida real, sobreviviendo a una ciudad hostil: “Algunos la llaman basurero, otros la consideran bonita”. Y encontró que miles de personas se conectaron con esa letra.



Hoy, el trío que surgió en el ‘punk’ estadounidense sin pretender permanecer en el tiempo lleva más el apellido ‘rock’, es una banda de estadios y continúa siendo una voz para esos miles.

El próximo 17 de noviembre, día de su presentación en Bogotá (su segunda vez en Colombia, pues vinieron en 2010), coincide con la publicación de su álbum compilatorio ‘God’s Favorite Band’ (la banda favorita de Dios). En su carátula, el trío da vida a un vitral de iglesia en el que aparecen vestidos como tres sacerdotes que no rompen un plato. La selección recoge 22 éxitos de todos sus discos, particularmente los anteriores a ‘American Idiot’, además de dos canciones nuevas.



Aunque la idea luce llena de sarcasmo, el bajista Mike Dirnt, quien es confeso creyente, considera que no es descabellado que una banda de ‘punk’ goce de tal privilegio:



“Esta es la cosa: Yo tengo una relación muy personal con Dios y desde lo que giran mis conversaciones con Él, sí, somos los favoritos de Dios (risas). Quien no lo sienta así, o que no pertenece, que se sienta libre de pensarlo”.



Por supuesto, ya en la segunda década del siglo XXI, no tiene sentido juzgar la reputación de nadie por los estereotipos que se tejieron a su alrededor, como aquellos sobre los cuales ha tenido que girar el ‘punk’ en toda su historia. En un momento en que la fábrica de ideales de Hollywood se derrumba y se rompen las buenas reputaciones, y mientras los excesos de los gobiernos se hacen cada vez más evidentes, las bandas punqueras pueden decir con tranquilidad: ‘¿ven? Se lo advertí’.



“Todo ese asunto de Hollywood es asqueroso”, responde Dirnt al consultarle al respecto: “Pienso que la gente debe reencontrarse con la gente... Hoy abres un periódico cada día y solo encuentras en las noticias más mierda, y lo curioso es que lees más de eso porque tienes todo en dónde leerlo, con internet; por eso creo que es importante empujar hacia las cosas en las que crees y no ser tragado por las mierdas que hace la gente estúpida”.



El ‘punk’ ha sido un canal de desahogo de toda esa tensión. Y el de Green Day ha estado cargado de crítica social y política. Sea en ‘American idiot’ (2004), en ‘21st Century Breakdown’ (2009) o en su actual álbum ‘Revolution Radio’, o incluso en la no muy afortunada trilogía ‘¡Uno!’, ‘¡Dos!’ y ‘¡Tré!’ (2012), o en ‘Dookie’ (1994), ilustrado con misiles que encendían una explosión atómica sobre las cabezas de esa generación, esta banda, liderada por la mente creativa de Armstrong, ha puesto el dedo en la llaga.

“Creo que cualquier chico en el mundo se puede relacionar con estas letras, porque todos los gobiernos apestan; el nuestro actualmente es el que más apesta –sostiene Dirnt–. Todo el mundo vive mierdas, y la gente que nos escucha no es usualmente la gente que intenta aferrarse al poder; los ciudadanos de los países son usualmente gente grandiosa, pero sus gobiernos hacen cosas horribles, y como artistas cantamos sobre esas cosas, hay gente que decide saltar y se puede hacer oír a través de internet o llenar las calles”.



La primera vez que la banda vino a Bogotá fue para el festival Nem Catacoa, cuya única edición se dio en 2010. En esa ocasión, en un inolvidable concierto, Armstrong, Tré Cool y Dirnt hicieron de todo, hasta regalar una guitarra eléctrica a un asistente y subir a otro a hacer la voz en toda una canción. “Cuando vienes a un show nuestro, no se trata de nosotros tres, sino de toda la gente que está en ese mismo lugar”, sentencia.



Green Day vuelve a Bogotá al cumplirse exactos 20 años de su álbum ‘Nimrod’, punto determinante en su carrera: saltó de la escena ‘punk’ a una audiencia global como banda de rock con canciones como ‘Good Riddance’ (‘Time of Your Life’), ‘King for a Day’ o ‘Hitchin’ a Ride’.



“Ese álbum fue un gran punto de giro para la banda, porque fue cuando empezamos a vincular diferentes instrumentos y ritmos para crear otros sonidos, y fue cuando creo que todo creció, cuando llegó la musicalidad total de la banda”, explica el bajista.



‘God’s Favorite Band’ responde a la dinámica de alimentar con su música a las nuevas generaciones de sus seguidores: “Tener todo junto es algo que no hacemos desde hace mucho tiempo, algo de los éxitos internacionales; creo que lo que pasó es que nos dimos cuenta de que mucha gente nació en la era de ‘American Idiot’ y no conocía el material desde ‘Dookie’ ni lo que pasó en medio de esos dos discos. Pensamos que era el momento correcto para sacar una compilación”.



Sobre el futuro de la banda, Dirnt sostiene que van a seguir por mucho tiempo, hasta cuando deje de ser algo sincero: “Si la música viene de un lugar real, la gente lo nota. La nuestra viene de lo real, sea algo político o una canción de amor. Dicho eso, me gusta lo que escucho de mi banda, hoy se siente más libre que nunca, y seguir en esa dirección es la opción”.

Dónde y cuándo

Green Day regresará a Colombia para presentarse en un único concierto este viernes 17 de noviembre en el parque Simón Bolívar. Entradas en: primerafila.



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO@laresonancia