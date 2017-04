Babel Libros se trajo el Premio New Horizons desde Italia

Jacinta es una niña que acaba de perder a su mamá. Sin embargo, a su corta edad, ella solo está preocupada en cómo hará esta para respirar dentro del ataúd. Desde ese momento, la menor dice que no tiene ángel de la guarda, pero una mujer que viaja en un caballo azul vela por ella.



Ambas son las protagonistas de La mujer de la guarda, editado por la colombiana María Osorio, de Babel Libros, que recibió esta semana el prestigioso premio New Horizons, de la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Italia). Se trata del encuentro mundial anual más importante de la literatura infantil.

“Estamos felices de que después de 15 años de trabajo finalmente recibimos un reconocimiento de esta magnitud”, comenta Osorio.



Si bien, la autora del libro es la chilena Sara Bertrand, quien estuvo acompañada por su compatriota Alejandra Acosta en las ilustraciones, la publicación es una idea colombiana de Osorio.



“Jacinta no sabe qué es un muerto. Ella solo ve a su mamá entre un cajón, pero no entiende de qué se trata”, explica Osorio, sobre la protagonista de la historia, que aborda la idea de la pérdida en los niños de una manera muy especial tanto en la parte narrativa como estética.



Jacinta, como tantos otros niños, sufre la ausencia de su padre en este momento. Su abuela no tiene mucho tiempo de cuidarla y solo hay una persona que va a mirarla a ella y a sus dos hermanitos, durante el día. Por eso, prefiere refugiarse en su imaginación y en esta particular amiga del caballo azul, que la ayuda a sobrellevar su vacío.



Osorio anota que el libro invita a una reflexión sobre esa soledad y aquello de lo que no se ocupan los adultos cuando se presenta la pérdida de un ser querido. “Ellos están inmersos en su problema, en sus soledad o la tragedia y se les olvida que los niños están ahí”, explica.



La temática se aborda de una manera “absolutamente natural, como se hace ahora. Estas cosas suceden y lo que la autora está haciendo es llamar la atención de los adultos también, para que reflexionen sobre lo que hace con sus hijos. Pero cuando los niños ven esta historia también pueden verse reflejados ahí, y entender que tienen que hablar de eso”.



Precisamente, Jacinta, en un momento de la historia va con sus hermanitos a visitar a un amiguito. Y cuando llegan los recibe la mamá del niño. Entonces ella les dice a sus hermanos: “Saluden”.



“Joaquín fue el que dijo: ‘No me gustan las mamás, porque las mamás se mueren’. Y la madre se quedó de una pieza”, dice la autora.



Durante más de un año, la editora trabajó con la autora en textos que esta le enviaba, pero ninguno funcionaba. Hasta que Bertrand le mandó este que enamoró a Osorio.



“A mí me gusta este tipo de literatura que conmueve, que realmente toca una fibra y que tiene algo que decir, además de la hermosura con la que está escrita”, anota Osorio.



Otra de las propuestas del libro es la manera como dialogan texto e imágenes, pues el lector entenderá la historia en su totalidad cuando mire las ilustraciones que abren y cierran el libro.



Esta es la segunda vez que una editorial colombiana se trae el prestigioso New Horizons al país. Ya lo había logrado en 2014 Rey Naranjo Editores con su libro La chica de polvo. Además, Mil orejas, de la editorial paisa Tragaluz, recibió el año pasado mención especial en esta categoría.



CARLOS RESTREPO

Cultura y Entretenimiento