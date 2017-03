Recuerdos de infancia para cantar y bailar

Las historias de infancia de María del Sol Peralta se convirtieron en Así me lo contaron a mí, así te lo canto a ti, su nuevo audiolibro, que tiene música, danza y teatro, así como el sello personal de la artista.



“Este libro son recuerdos de mi niñez, no sé si me las contaban o me las cantaban directamente, pero estaban en el ambiente”, dice.

Son las historias y los cantos infantiles de siempre que ahora, en una publicación de Penguin Random House, la autora lleva a otros sonidos.



Pero además, Peralta cuenta que a través de estas canciones puede aludir a temas políticos, sociales y culturales, por medio de un universo de colores, música, bailes e historias fantásticas para mostrar la realidad de una forma más amigable.



Con ilustraciones de Helena Melo Tovar, muchas de estas también representan algunas de las críticas de la autora, como lo hacen las que giran en torno a Frida Kahlo, referente mexicano, y las del Conde Olinos, que es negro y cuya tumba queda tres pasos más atrás de la de su amada, entre otras.



En el disco están las voces agudas y graves de los coros, que aluden, según Peralta, a voces de blancos y negros, en una crítica a los estereotipos actuales.



“Es la búsqueda de la libertad. A pesar de ser un mundo tan globalizado y, se supone, tan liberal y evolucionado, esto no es tan cierto. La educación nos lo muestra, tenemos que seguir los lineamientos que por décadas nos han inculcado, desde la forma de hablar, caminar e incluso pensar”, agrega.



Así me lo contaron a mí, así te lo canto a ti no es el primer audiolibro de Peralta. La artista inició este camino con la editorial Alfaguara, con Sana que sana, que se desarrolló para hospitales y sirve para apoyar a los padres y los niños en momentos difíciles de sus enfermedades. Su objetivo: que los papás volvieran a cantarles y contarles cuentos a sus hijos.



Otros títulos que hacen parte de la colección son ¡Con…cierto animal! y Tomatina curatodo, cura nada sin amor.

Peralta nació en Venezuela, pero desde muy niña vive en Colombia. Desde el principio de su carrera quiso hacer espectáculos para niños, donde la palabra cantada y hablada y el baile estuvieran presentes.



“Arranqué viendo a mi abuela y a mi mamá, pero también creo que lo tenía en la sangre, en el cuerpo y en el alma”, afirma.



Nieta de Sylvia Moscovitz, reconocida profesora de canto, e hija de la escritora colombiana Irene Vasco, recuerda cómo inició su carrera en el mundo artístico.



“Mi abuela tuvo un programa de televisión de música y literatura infantil, llamado Rondas y canciones. Mi mamá, que en ese momento tenía 13 años, escribía los guiones”, cuenta.



Con el paso del tiempo y cuando Peralta encontró en el canto, el baile y la actuación su forma de expresarse y de llegar a los niños, adaptó los guiones del programa que su abuela presentó en la naciente televisión colombiana.

Peralta siempre ha querido que sus composiciones y en general todo su trabajo sirvan de canal para unir a la familia y que los padres compartan más tiempo con sus hijos.



Así me lo contaron a mí, así te lo canto a ti es una forma de seguir cumpliendo con su cometido, una producción que incluye, entre otras, El conde Olinos, La princesa y la arveja, El traje nuevo del emperador, Antonino fue por vino, Al pasar la barca, Dime la letra, dime el color, La gallina Josefina, Los pollos de mi cazuela, Tras la bruma, Cantaba un gallo, Hipiti hop, Rosita era linda, Amo ato, La señorina Picorina y El compadre zorro.



¿Cuándo y dónde?

El próximo 27 de agosto en Bogotá, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se estrenará la obra de teatro del libro ‘Así me lo contaron a mí, así te lo canto a ti’, con la actuación de María del Sol y Canta Claro.



Catalina Uribe T.

Escuela de periodismo ET