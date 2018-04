Radiohead, una lluvia de emoción y melancolía que inundó Bogotá

Radiohead hizo magia en Bogotá el 25 de abril. Esa es la manera más contundente de definir el primer concierto de los británicos en Colombia en un Parque Simón Bolívar en el que miles revelaron una emoción muy fuerte.

“Es hermoso estar feliz recordando canciones que en una época te causaron tanta tristeza”, dijo medio en broma, medio en serio una mujer entre la multitud.



Como casi todos, ella no quitaba la mirada a un escenario que ya se había estrenado con esa fusión de ritmos tradicionales y electrónica de los colombianos de Ghetto Kumbé; el hermoso ensamble de música india con toques muy sutiles de rock contemporáneo de Junun: una agrupación en la que está involucrado Jonny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, quien se llevó los aplausos antes que sus compañeros y protagonistas principales de esa fiesta musical a la que denominaron Festival Soundhearts.



Otros estaban apenas recuperándose de la dosis de 'beats' y mezclas de electrónica con una producción visual colorida e hipnótica, de la mano de Flying Lotus: un músico que nunca tuvo miedo de llevar a un terreno experimental lo que otros producen solo para bailar. Su trabajó fue recibido con una gran ovación. Minutos después el escenario del Parque Simon Bolívar apagó sus luces.



Los gritos de histeria y aplausos dieron cuenta de lo que iba a pasar. Radiohead revelaba los primeros acordes de ‘Daydreaming’, el sencillo de su más reciente trabajo discográfico 'A Moon Shaped Pool', editado en el 2016. El tono sombrío de esa interpretación causó el efecto contrario: muchos sonrieron como como si hubieran recibido un regalo inesperado.

Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

“¡Esto es la vida, carajo!”, gritó un fanático, antes de que siguiera la avalancha de canciones como ‘Ful Stop’, ‘Mixomatosis’, ‘All I Need’, ‘Pyramid Song’ y ‘Everything in Its Right Place'. Radiohead no tuvo ningún contratiempo en esa amalgama de texturas sonoras. La melancólica voz de Thom Yorke se potenciaba en el trabajo de Jonny Greenwood y Ed O’Brien en las guitarras; Phil Selway, en la batería y Colin Greenwood, en el bajo, gracias a canciones como ‘Bloom’ y ‘Reckoner’, con las que ya tenían en el bolsillo a la audiencia.



Pero no fue hasta que sonó ‘No Surprises’ (de ‘Ok Computer’, uno de sus álbumes más exitosos), que el nivel de emoción se disparó por los aires con tal fuerza que, posiblemente, haya sido la causa de las primeras gotas de lluvia que comenzaron a caer en el Simón Bolívar.



Luego desempolvaron ‘My Iron Lung’, una pieza poderosamente roquera de 1994 que hizo temblar la tierra, para después hacer un giro brusco a la melancólica Exit Music (for a film); la contundente 2 + 2 = 5; ‘Idioteque’ o la demoledora balada ‘Street Spirit (Fade Out)’, entre otras.



Pero cuando se pensaba que Radiohead había expuesto una parte de sus mejores composiciones, ellos decidieron romper un poco esa distancia adquirida con su canción ‘Creep’ y le regalaron una de las pocas interpretaciones de ese clásico que alguna vez llegaron a odiar.



Todos los asistentes cantaron esa triste carta de amor no correspondido y hasta lograron que Thom Yorke hiciera algo inusual: reírse ante una multitud que estaba lista para recibir la majestuosa ‘Paranoid Android’ y rematar el concierto con ‘Karma Police’, un cierre sereno y emotivo con una fuerte lluvia de fondo que no le importó a los fanáticos de Radiohead. Algunos aprovecharon las gotas caídas del cielo para ocultar las lágrimas de emoción.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

EL TIEMPO