Artistas recomendados para los dos días finales del Estéreo Picnic

Deadmau5



Con una variedad de estilos dentro del house, Deadmaud5 es una de las propuestas más esperadas del festival. Canadiense, nacido en 1981, es también reconocido por sus máscaras de ratón, de distintos colores y estilos. Entre sus temas figuran Just before 8bit, Bored of Canada y Get Scraped. Se presenta el 25 de marzo.



El llamado de la tradición



Totó la Momposina es la más reconocida cantadora colombiana en el país y en el exterior. Abanderada de la tradición, se presenta mañana y ese mismo día estará Canalón de Timbiquí, grupo dirigido por Elizabeth Sinisterra, profesora de español y literatura en su natal Timbiquí, que creó hace 30 años este grupo para preservar el legado musical del Pacífico y en el que una de sus voces es Nidia Góngora.



The Strokes



Esta es una de las bandas más esperadas mañana. The Strokes tuvo sus orígenes en Nueva York, en 1998. En el 2001 lanzó su primer disco, Is This It, y para muchos es considerado el grupo salvador del rock. Otros de sus trabajos son Room on Fire, Angles, Room on Fire y el EP Future Present Past.



Caribou



Con un doctorado en matemáticas que recibió en el 2005, este canadiense, que nació en 1978 y es cantante, compositor y productor de electrónica y neosicodelia, tiene los discos ‘The Milk of Human Kindness’, ‘Andorra’, ‘Swim’ y ‘Our Love’. Se presentará mañana.



Martin Garrix



Animals fue su primera canción reconocida, lanzada en junio del 2013. Un año después tuvo también mucho éxito con el tema Wizard. Garrix, que en realidad se llama Martijn Gerard Garritsen, nació en 1996 en Holanda. Se presenta mañana.



