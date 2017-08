Katy Perry, The Weeknd y Ed sheeran actuarán en los Video Music Awards

09 de agosto 2017 , 12:50 a.m.

Los Video Music Awards (VMA), galardones que concede anualmente MTV, contarán en su próxima ceremonia con las actuaciones de Katy Perry, Miley Cyrus, Ed Sheeran y The Weeknd, entre otros.



Según anunció este martes en un comunicado la cadena de televisión responsable, la gala del 27 de agosto contará también con las actuaciones de Shawn Mendes, Fifth Harmony, Lorde y Thirty Seconds to Mars.

El estadio 'Fabulous' Forum en Inglewood (California) acogerá el evento, que será conducido por la propia Katy Perry, quien concurre a su vez a los premios como una de las principales aspirantes con presencia en cinco categorías, al igual que 'The Weeknd', tres menos que el máximo candidato, el rapero Kendrick Lamar.



Como novedad, esta edición no distinguirá este año entre hombres y mujeres, por lo que las categorías de Mejor vídeo de artista femenina y Mejor vídeo de artista masculino se han fundido en el premio al Mejor artista del año.



Los seguidores de todo el mundo ya pueden votar por sus artistas favoritos en esta y en las restantes siete categorías de los MTV Video Music Awards 2017, incluyendo Mejor vídeo del año y Mejor colaboración en la web www.vma.mtv.com.



