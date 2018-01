Así suena el panorama latinoamericano en los Premios Grammy 2018

En la historia de más de 50 años de los Premios Grammy, la representación latina ha sido más bien reducida, por no decir que las presentaciones de artistas hispanoamericanos en estas ceremonias podrían contarse con los dedos de la mano.



El Grammy ha tenido presentaciones memorables. Michael Jackson, Tina Turner, Elton John, Eric Clapton, Lady Gaga, Adele, Daft Punk y muchos más han hecho historia sobre sus escenarios.

Fueron íconos latinos como Celia Cruz y Tito Puente, con su interpretación de ‘Quimbara’ en 1988, o Gloria Estefan, con dos participaciones en los 90, quienes abrieron camino a artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Ricky Martin, Shakira y Juanes, para que ellos también pudieran construir la historia de los premios más importantes de la industria musical.



Por supuesto, no se puede dejar de lado que la música latina conquistó un espacio propio hace poco menos de dos décadas con la llegada de los Latin Grammy. Sin embargo, no es mucho lo que se escucha del resto del continente en la celebración de los Grammy anglo en Estados Unidos. Al menos no en la transmisión televisiva. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación celebrará este domingo la 60.ª entrega de los Premios Grammy, y esta vez quienes se presentarán en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York serán Luis Fonsi y Daddy Yankee, los artistas que pusieron de cabeza al mundo con ‘Despacito’, difundiendo el género urbano por todos los continentes.



Es digno de admirar que, además de presentarse en el espectáculo, cuyo promedio de espectadores en ese país es de 25 millones, Fonsi y Yankee están nominados en dos de las categorías más importantes de la noche: grabación y canción del año. Esto no ocurría desde el 2000, cuando el guitarrista mexicano Carlos Santana ganó con ‘Smooth’ ambos premios, junto con el vocalista Rob Thomas, de Matchbox Twenty. Cabe resaltar que la presencia latina se hizo sentir ese año más fuerte, pues Ricky Martin también fue nominado en ambas categorías con la canción ‘Livin’ la vida loca’, compuesta con participación de Draco Rosa.

Nominaciones colombianas

Gran parte del éxito de Fonsi y Yankee lo han compartido Mauricio Rengifo (Dandee, de la agrupación Cali y el Dandee) y Andrés Torres, los productores colombianos de ‘Despacito’.



Si ‘Despacito’ gana el premio a grabación del año, Rengifo y Torres se harían acreedores del premio más grande de la noche, que reconoce el trabajo de todo el equipo que desarrolló la producción y la ingeniería de sonido.



Pero la competencia es dura. Para que ‘Despacito’ gane tendrá que derrotar a pesos pesados como Jay-Z, con su álbum 4:44, y Kendrick Lamar, nominado por su último trabajo discográfico, ‘DAMN’, y aclamado internacionalmente por la astucia y la profundidad de sus letras.



En esa contienda también estarán el hawaiano Bruno Mars, quien recreó las épocas del ‘funk’ en su álbum ‘24K Magic’, y Childish Gambino, alejado del rap e inspirado en el R&B y el funk en su álbum ‘Awaken, My Love!’



En resumidas cuentas, la pelea está difícil, pero el solo hecho de que ‘Despacito’ esté entre las nominadas es un paso inmenso que le abre una puerta a otros artistas latinoamericanos para el futuro.



En la categoría de mejor álbum pop latino hay dos fuertes representantes colombianos: Shakira, con ‘El Dorado’, y Juanes, con ‘Mis planes son amarte’, una producción discográfica convertida en un álbum visual en el que cada canción y su video musical hacen parte de una gran historia.



En esta oportunidad, Juanes y Shakira compiten contra Alex Cuba, La Santa Cecilia y Natalia Lafourcade, nominada con el álbum ‘Musas’ (homenaje de los macorinos al folclor latino).



La artista mexicana fue la ganadora del premio a mejor álbum rock latino, urbano o alternativo en la entrega del 2016, con ‘Hasta la raí’. Y Juanes ganó el de mejor álbum pop/rock en la última entrega de los Latin Grammy, con Mis planes son amarte.



En la categoría de mejor álbum rock latino, urbano o alternativo, Bomba Estéreo entra en la contienda con ‘Ayo’, una producción discográfica que cuenta con sencillos como ‘Duele’ e ‘Internacionales’. En el 2016, con ‘Amanecer’ había sido nominado el dúo de Li Saumet y Simón Mejía.



Otra aspirante, la pereirana nacionalizada en EE. UU. Kali Uchis, entró en la categoría mejor presentación de R&B gracias a una colaboración con Daniel Caesar en la canción ‘Get You’.



Una grata sorpresa para Colombia fue la nominación del cantante Álex Campos, quien debuta en la categoría de mejor álbum regional mexicano o texano –solía hacerlo en la de su música religiosa– con su producción discográfica ‘Momentos’, batiéndose con álbumes de artistas mexicanos como Julión Álvarez, Aída Cuevas y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.



El último colombiano es Silvestre Dangond con su trabajo ‘Gente valiente’, nominado a mejor álbum latino tropical tradicional. Compite con ‘Indestructible’, de Diego El Cigala; ‘Art of Arrangement’, de Doug Beavers, y ‘Salsa Big Band’, de Rubén Blades.



VALERIA MURCIA VALDÉS

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia