Los sonidos de Colombia en South by Southwest 2018

Por décima vez, la música hecha en Colombia tendrá un espacio en el festival South by Southwest (SXSW), que se llevará a cabo del 12 al 18 de marzo en Austin (Texas).



Rancho Aparte, La Fragua Band, Steffi Crown, Cirkus Funk e Ismael Ayende, quienes mostrarán la diversidad musical del país en el festival, son los protagonistas de la convocatoria Sounds from Colombia (Sonidos de Colombia).

Los artistas, todos independientes, fueron escogidos en el marco de la cumbre Colombia 4.0 en septiembre, organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), ProColombia y .CO.



Usualmente los artistas invitados al evento tienen que cubrir la totalidad de sus gastos de viaje. Con esta convocatoria, las bandas tienen el beneficio de un reembolso del 50 por ciento en cuatro tiquetes de clase económica para su viaje, la gestión de relaciones públicas antes, durante y después del evento, así como apoyo en la parte técnica del espectáculo.



La cuota artística arranca con Rancho Aparte, oriunda de Chocó, que llevará consigo el sabor del clarinete, la tambora y el bombardino con su chirimía del Pacífico.



Desde Medellín se une la propuesta caribeña y sicodélica de La Fragua Band, que conjuga cumbias y otros ritmos latinos con guitarras distorsionadas inspiradas en el rock.



El rap y el trap serán representados por Steffi Crown, quien se dio a conocer con su sencillo Figlia Di Papa el año pasado.



Desde Cali, Cirkus Funk fusiona ritmos tropicales con el rock, el soul y el funk. La banda tuvo sus orígenes en el 2011 y ya había participado en el festival SXSW.



Por último, la agrupación Ismael Ayende propone un sonido que mezcla el surf rock con la música andina. Se ha destacado por su participación en otros escenarios alternativos en Bogotá, como el Festival Estéreo Picnic.

Programación de los artistas colombianos

Rancho Aparte, La Fragua Band, Steffi Crown, Cirkus Funk e Ismael Ayende serán los artistas que se estarán presentando en el showcase Sounds From Colombia en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin (Texas). Los músicos interpretarán sus canciones en los escenarios Speakeasy Kabaret, Russian House y Palm Door on Sixth, el 15 y 16 de marzo del 2018. Se puede ver la programación completa en la página www.sxsw.com.



