Cohetes, un artista que se prepara para volar

Juan Pablo Pulido le da vida a Cohetes, un proyecto que, aunque suena a banda, es más una especie de alias artístico. Se formó como comunicador en la Universidad de La Sabana, pero desde los 12 años encontró en la música la mejor manera para definirse a sí mismo.



Antes fue el cantante de 8KMS (ocho kilómetros), una banda cimentada completamente en el rock, y, si bien llegó a tocar en los escenarios de South by South West, en Austin, Texas, sus miembros decidieron tomar caminos diferentes poco tiempo después.

Cohetes fue calentando sus motores para dar con otro sonido, su propio sonido. Con influencias del ‘indie’ rock e ‘indie’ pop, Pulido llegó a ‘El Día’, su primer sencillo como solista. Se trata de una balada melancólica con unos cuantos toques electrónicos que se convirtió en su primer impulso.



Con la colaboración del productor Juan David Morales, logró el sonido de ‘Películas’, otra canción que ha rotado con fuerza en la radio pública y le dio cuerpo y una personalidad propia a su música.



“Sin buscarlo, encontré un sonido ‘retro’ con toques actuales y letras honestas; creo que esa es la ecuación de Cohetes”, cuenta el artista.



La canción, al igual que su nuevo sencillo, ‘Amanecer’, evoca elementos del pop de los años 80 e incluso tiene un aire al 'new wave' de la época.



“ ‘Amanecer’ iba a ser una canción de amor que hablaba de pedir perdón. De arrancar de ceros y de volver a empezar. Con el tiempo, la composición empezó a coger otro rumbo, y ahora habla de pedirse perdón a uno mismo y de aceptarse”, afirma.



“Es una clase de observación a lo más interno de uno mismo, porque no somos perfectos: todos los días estamos en pruebas, nos equivocamos, aprendemos y, a punta de errores, encontramos estabilidad”, concluye.



Cohetes se presentará en Pereira el viernes 12 de enero y en Santa Rosa de Cabal el 13. La fecha de Manizales sigue sin confirmar. Espera que para marzo esté listo su primer disco, con diez canciones, de las cuales siete no se conocen aún.



“Me encanta ver cómo las canciones que escribo, que son tan personales, están haciendo que la gente se identifique y se sientan como si ellos mismos las escribieran. La gente me conoce más, y yo también me he podido conocer y descubrir quién soy”, cuenta.



Mientras tanto, ultima detalles para la que será su primera presentación en el Festival Estéreo Picnic, el viernes 23 de marzo.



“Unos días antes de que lanzaran el cartel oficial, me llegó la noticia de que sería parte del festival. Empezaron a salir más conciertos, así que estoy muy tranquilo y satisfecho. Espero que vengan cosas grandes, pero, por ahora, quiero disfrutar el momento en el que estoy”, concluye.

CULTURA

En Twitter: @CulturaET