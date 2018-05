Argentina y sus nuevas voces literarias se quedan en el país

Si bien Jorge Luis Borges y Julio Cortázar siguen siendo los escritores argentinos preferidos por los colombianos, nuevas voces de la narrativa del país gaucho como Eduardo Sacheri o Claudia Piñeiro también dejaron su huella en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).



Así lo refleja el positivo balance de la librería del pabellón de Argentina, como país invitado de honor de esta gran fiesta alrededor de los libros, que hoy cierra sus puertas.

La hermandad cultural que une a los dos países de años atrás, desde cuando la editorial argentina Sudamericana publicó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, quedó ratificada con los resultados del pabellón argentino: superó los once mil ejemplares vendidos.



Pablo Avelluto, ministro de Cultura del país gaucho, resaltó el día de la inauguración de la Filbo que sin duda, el fútbol y la literatura eran las dos “pasiones que unían” a colombianos y argentinos.



Valentín Ortiz, de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (Acli), que tuvo a su cargo la operación de la librería gaucha, lo complementa con una imagen significativa. Mientras que ese diálogo de ambas culturas en el deporte es a punta de “pierna fuerte”, como es natural, en la literatura se da “estrechando vínculos y abrazos”.



Los mismos escritores argentinos que tuvieron la posibilidad de presentar sus libros e interactuar con sus colegas colombianos se declararon sorprendidos con lo que fue el pabellón de su país.



“Este estand superó las expectativas de todo el mundo. La librería es de las mejores que yo he visto en las ferias del libro, con todas las obras de los escritores argentinos. Con muy buen criterio, la mesa central son en la mayoría libros de las editoriales independientes, que combinan las grandes”, anotó la escritora Claudia Piñeiro, nacida en 1960 en la ciudad de Buenos Aires.



Ese fue precisamente uno de los aspectos más cuidados durante la curaduría de las editoriales, autores y temáticas escogidas para exhibir en la librería. Más de 50 editoriales del país austral, entre independientes y universitarias, se unieron a la oferta de las grandes editoriales comerciales, en una muestra que llegó a los 25.000 ejemplares.



“Intentamos construir la mejor oferta posible. Y así como en la bibliotecas es imposible albergar todos los libros, hubo una muestra significativa para que el público colombiano, además de los autores que reconoce y quiere, descubriera nuevas plumas”, explica Ortiz.



A manera de anécdota, por ejemplo, recuerda cómo el novelista Andrés Neuman duró hasta las 10 de la noche firmando libros y dándoles consejos a sus decenas de lectores que se le acercaron el día que presentó su novela más reciente, Fractura.



Además de la literatura, la oferta abarcó ensayo, gastronomía, temáticas sobre el Papa, la literatura infantil, la novela gráfica y, claro está, el fútbol, gran protagonista del certamen.



“En el caso de Sacheri, cuando trajimos los primeros cuentos de él que no se conocían acá o sus textos de fútbol fueron un éxito”, anota Ortiz



El representante de la Acli agrega que una de las noticias que dejó esta experiencia es la apertura de canales para que un mayor número de sellos independientes argentinos ingresen a las librerías del país de manera permanente.



“La literatura lo que hace es acercar más a los pueblos. Para la muestra, la cantidad de estudiantes colombianos que Argentina ha acogido en sus universidades y a los autores nuestros que viven allá. Eso nos permite ver que nuestros lazos son muy sólidos y trascienden los tiempos”, concluye Ortiz.



