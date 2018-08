Anuncian los premios del espíritu adolescente: los Teen Choice Awards

Muchos de los nominados (y ganadores) a los Teen Choice Awards 2018 no asistieron. Estuvieron ausentes, por ejemplo, Dwayne Johnson ‘The Rock’, Scarlett Johanson o el mismo celebrado grupo BTS, emblema del K-pop (movimiento de bandas juveniles generado desde Corea), que enloquece a las adolescentes de todo el mundo y que obtuvo el premio de mejor artista internacional.



Sin embargo, parecía no importar. Los asistentes estaban felices. En unos premios, elegidos vía redes sociales por chicos entre 15 y 17 años -a los que asistieron jovencitos de estas edades e incluso menores-, lo importante era contener el aliento mientras nombraban a los nominados y vibrar de emoción si ganaba su favorito.

Que subieran al escenario de The Forum, en Los Àngeles, artistas como Zac Efron -ganador en la categoría de mejor actor de película dramática, por su actuación en The Greatest Showman- ya era ganancia y fiesta.



Efron, actor recordado por su participación en producciones como High School Music, subió a recoger la tabla de surfear que hace las veces de estatuilla y de paso le agradeció al actor Hugh Jackman, por ser un compañero de trabajo increíble.



Cada artista que subió al escenario -incluidos los conductores de la ceremonia Lele Pons y Chris Rock- generó aplausos y emoción de jovencitos que, en muchos casos acudieron con sus padres a esta ceremonia, dispuestos a sentirse más cerca de sus primeros ídolos artísticos, involucrados en sus triunfos.



Robert Downey Jr, ganador de una tabla de surfear en la categoría de mejor actor de película de acción (por ‘Avengers: Infinity War’), agradeció al público joven mediante un video, pero de todas formas aplaudieron. De hecho el público celebraba hasta la aparición de los artistas invitados -todos muy jóvenes- a leer las nominaciones antes de que el premio fuera revelado por adolescentes seguidores de los mismos ganadores.

Estos premios se dividen en cuatro apartados principales: a lo mejor del cine, de la televisión, del mundo digital y otros. FACEBOOK

TWITTER

Los Teen Choice Awards entregaron en el show televisivo, en medio de presentaciones musicales diversas, muy pocos de los galardones que en total son más de 80. Así que la mayoría, como suele ocurrir en premiaciones de este tipo, se dieron a conocer fuera de cámara.



Estos premios, transmitidos en Latinoamérica por Warner Channel, se dividen en cuatro apartados principales: a lo mejor del cine, de la televisión, del mundo digital y otros (estos últimos incluyen a los mejores atletas -masculino y femenino-, el mejor comediante, la chica más ‘hot’ o el hombre más ‘hot’, premios que fueron para Lebron James, Serena Williams, The Dolan Twins, Lauren Jauregui y Cole Sprouse, respectivamente).



En el campo del cine, estos premios otorgan reconocimientos aparte a lo mejor en comedia, drama, ciencia ficción y acción, así como a las que consideran películas de verano, en todas estas se premia a los mejores actores y actrices.



La más galardonada fue la cinta 'Avengers: Infinity War', con tres tablas de surf en las categorías de acción (mejor película, mejor actor y mejor actriz, para Scarlett Johanson), Otras películas se llevaron de a dos galardones. Es el caso de 'Black Panther', 'Coco' (película de fantasía y actor de película de fantasía para Anthony González) y 'The Greatest Showman' (película dramática y actor de película dramática para Zac Efron), entre otras.



En televisión, el público juvenil eligió a ‘The Shadowhunters: The mortal instruments’, por encima de Stranger Things, como serie favorita de ciencia ficción, pero esta última sí se llevó el galardón de mejor actriz para Millie Bobby Brown, quien fue una de las más extrañadas entre los adolescentes, ya que ella misma, de 14 años, es una de ellos.



En materia de música, Camilla Cabello fue otra ganadora ausente. La cantante de origen cubano se llevó los galardones de artista femenina favorita, artista femenina favorita del verano y mejor canción de artista femenina, por ‘Havana’.



Maluma y J Balvin estaban entre las nominaciones a mejor artista latino, pero fueron vencidos por la agrupación CNCO, la banda de miami que mezcla sonidos de pop latino y reguetón. Sin embargo, la canción ‘Familiar’ de Liam Payne y el colombiano J Balvin se llevó el premio a canción latina favorita.



La pasión de los jóvenes fans por sus artistas también fue premiada. Había tabla de surf también para los fandoms (forma de moda para referirse a los otrora clubes de fans). Esta vez, los ganadores fueron los ferviertenes seguidores del grupo coreano BTS, autodenominados como ‘BTS Army’, cuya celebración se hizo sentir en las redes sociales.



LILIANA MARTÍNEZ POLO*

LOS ÁNGELES (Estados Unidos)

@Lilangmartin

* Por invitación de Warner