Antonio Caballero: de la web al papel

El libro ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’, escritor e ilustrado por Antonio Caballero, comenzó hace dos años como un proyecto digital por entregas de la Biblioteca Nacional de Colombia.



Su acogida fue tal, que se convirtió en el libro digital más consultado el año pasado en esa biblioteca.

Ahora el libro salta al soporte del papel. Para presentarlo, Caballero conversará este lunes 21 de mayo, a las 6:30 p.m. con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, en el auditorio Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional.



Con su mirada original, cargada de ese humor irónico, Caballero recorrer la historia del país desde 1498 hasta 2017.



Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, que le propuso la idea de este proyecto al columnista bogotano definió con acierto, el día de la presentación del libro en su versión digital, la esencia detrás de este libro.

“De Antonio Caballero se ha dicho que es demasiado crítico, negativo, amargado, casi incendiario. Sin embargo, su valor excepcional radica allí mismo. Es un escritor que siente con su país la responsabilidad de indignarse ante la inequidad, ante la monstruosa injusticia económica y social, ante la exclusión política aposentada por siglos en Colombia. Lo más admirable es que no se cansa. No se acostumbra a que la avaricia y la corrupción campeen y las sigue denunciando. Antonio Caballero no es cómplice de nada ni de nadie”, dijo Gaitán.



Cuando salió el libro, Caballero explicó por qué el título llevaba esa segunda parte tan explícita: “Las oligarquías no solo han hecho la Historia de Colombia sino que, sobre todo, la han contado. Creo que la historia de cualquier pueblo se debe contar incluyendo lo que han sido sus oligarquías, sus clases dirigentes”.



En este libro, el autor combina su otra gran pasión por la caricatura, aparte del periodismo de opinión.



“Este libro de historia, aunque vaya ilustrado con caricaturas, no va en chiste: va en serio. Y, como todos los libros serios de historia, es también un libro de opinión sobre la historia: entre todas las formas literarias no hay ninguna más sesgada que la relación histórica”, anota.