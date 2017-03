Anne Carrère, en la piel de Edith Piaf

Édith Piaf, ícono de la canción francesa, nacida en 1915 y fallecida en 1963, marcó la vida de Anne Carrère, la cantante que la interpreta en el musical Piaf! el espectáculo que se presenta esta semana en Bogotá.



“Cuando apenas era una niña, mi abuela escuchaba los viejos discos de Édith Piaf y ahí me surgieron ganas de conocerla –relata Carrère–. Después me hice profesional y una cantante profesional en Francia debe conocer las grandes canciones de esta artista, está en nuestra cultura”.

Carrère, que desde niña aprendió no solo a cantar sino a interpretar instrumentos, a bailar y se entrenó en artes escénicas, parecía destinada a protagonizar este espectáculo, que tendrá funciones en el Teatro Roberto Arias Pérez, de Bogotá el 9, 10 y 11 de marzo.



La intérprete, nacida en Toulon, en 1985, participaba ya con canciones de Piaf en otro montaje: París! el espectáculo. Su desempeño convenció al productor Gil Marsalla de hacer una producción dedicada exclusivamente a ‘La môme’ Piaf, como se le conoce a la voz de Non, je ne regrette rien.



El espectáculo vio la luz justo para el centenario de Piaf, en el 2015. Ha paseado por escenarios del mundo y acompañada de acordeón, piano, contrabajo y batería, Carrère presenta el repertorio de Piaf en dos etapas.



La primera, más teatral, recrea los comienzos musicales de la intérprete cantando en las calles y en locales de París.



Y una segunda, más de recital, cuando la diva francesa, consagrada, desplegaba su arte ante públicos del Olympia de París o el Carnegie Hall de Nueva York. En total son 36 canciones.



Carrère recuerda que el papel le permitió acercarse a allegados de Piaf. “Pude encontrarme con tres de las personas vivas que mejor la conocieron –cuenta–: Germaine Ricord, una amiga; Ginou Richer, su secretaria personal, y Charles Dumont, que compuso para Non je ne regrette rien y Mon Dieu. Todos dijeron que había parecido entre su voz y la mía. Pero se queda ahí. Solo hay una Édith Piaf y siempre será así. Intento estar a la altura de ese ícono mundial”.



¿Cuál fue el mayor reto, la voz o la interpretación?



No intento imitarla. Soy yo en escena y canto sus canciones. Mi voz es natural, así que no me esfuerzo. Sin embargo, dos horas de concierto exigen lo mejor. Cuando fui elegida trabajé mucho para conocer su vida y su carrera y estar a la altura del personaje increíble que fue. La voz debe ser poderosa, justa y precisa. Después estaba la actuación y, finalmente, había que darle el corazón y el alma cada noche al público.



¿Se planeó que el musical durara tanto tiempo de gira?



Terminamos el segundo año de giras. No es sino el principio de esta aventura increíble. Es un tour que durará por lo menos hasta el 2019. Esperamos que más, si el público quiere.



Alterna con otros ‘shows’...



Sí, participo en París! el espectáculo. Tengo otro proyecto en trío, en el que interpretamos fado, pero hacemos galas cuando hay espacio en la agenda. También escribí un espectáculo para niños que representamos regularmente.

El espectáculo se basó en la película ‘La vie en rose’.



¿Cómo se reflejó esta influencia?



Inicialmente nos inspiramos en la película, sobre todo cuando vemos evolucionar la carrera de Piaf, con sus amigos en el barrio de Montmartre. Pero es claro que ni buscábamos ni podíamos recrear la cinta.

¿Dónde y cuándo?



Teatro de Colsubsidio, calle 26 n.° 25-40, Bogotá. 9, 10 y 11 de marzo, 7:30 p. m. Teléfono: 742-0100. Boletas: de 95.000 a 210.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO