Kaleth Morales, un legado que perdura con los años

Kaleth Morales, el talentoso cantante y compositor colombiano, aún sigue enamorando con sus letras románticas e inspiradoras. A pesar de que han pasado 12 años desde el lamentable accidente en el que perdió la vida, sus temas siguen siendo un motivo de alegría para millones de colombianos, quienes a un mismo ritmo siguen cada una de sus canciones.



Este intérprete de la música vallenata inició su carrera artística a los 12 años, cuando su padre Miguel Morales, cantante de la agrupación ‘Los Diablitos’, lo invitó a grabar junto a él la pieza ‘Tu forma de amar’.

Con el tiempo desarrolló un gran talento con la guitarra y así compuso su primer sencillo ‘Solo he quedado’. Luego, estudió Medicina en la Universidad del Sinú, en Cartagena, e hizo su internado en Valledupar, mientras alternaba su formación educativa con su pasión por la música.



La primera canción que grabó fue ‘Novios Cruzados’, sin embargo, Kaleth, el ‘rey de la nueva ola’ como llegó a llamarse, alcanzó a posicionarse como uno de los compositores vallenatos más importantes del momento. Entre las canciones que escribió están ‘Sin tener defensas’, ‘Todo de cabeza’ y ‘Me la juego toda’, esta última interpretada por el Silvestre Dangond.



Era carismático, un joven que a sus 20 años se lanzó al estrellato con la producción de ‘Vivo en el limbo’, una de las canciones más importantes del músico. La historia de esta canción surgió luego de que Kaleth se enamoró de una jovencita llamada Mary, en Cartagena. A ella también le dedicó el tema ‘Ella es mi todo’.



‘Vivo en el limbo’ se grabó en el 2004 con la ayuda de Andrés Herrera y Rafael Narváez. Además, logró ocupar los primeros lugares en las listas de emisoras nacionales y también en las frecuencias de corte juvenil, ya que este estilo no era común para el momento. Además, los éxitos no tardaron en llegar, ya que fue nombrado por la revista ‘TV & Novelas’ como el cantante y compositor revelación en el 2005.

Su carrera iba en ascenso hasta que un lamentable hecho terminó con su vida: el cantante se dirigía de Cartagena a Valledupar cuando un accidente automovilístico lo dejó en coma nivel 3, de acuerdo con la escala Glasgow. Aunque fue trasladado inmediatamente a un hospital en Plato, Magdalena, y posteriormente a Cartagena, al día siguiente falleció.



Su muerte significó una pérdida para todos sus seguidores y un inmenso legado para la música de la nueva ola del vallenato. Además, de grandes éxitos como ‘De millón a cero’, ‘Lo mejor para los dos’ y la más recordada, ‘Vivo en el limbo', la cual todavía suena en emisoras y ha alcanzado más de 10 millones de reproducciones en YouTube.



Disfrute ahora de las canciones más importantes del intérprete y reviva sus mejores recuerdos.

‘Vivo en el limbo’

Esta canción tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube y alcanza los 2,7 millones de visitas en Spotify.

‘Lo mejor para los dos’

La canción ‘Lo mejor para los dos’ se publicó en el 2003 y a la fecha tiene más de 1,8 millones de reproducciones en Spotify y 5 millones en YouTube.

‘Mis cinco sentidos’

Esta canción se lanzó en el 2004 con el álbum La hora de la verdad. Hasta la fecha este tema cuenta con más de un millón de visitas en Spotify y 2,7 millones de reproducciones en YouTube.

‘Ella es mi todo’

La canción ‘Ella es mi todo’ es una canción que Kaleth le compuso a Mary, su musa cartagenera. Aunque se publicó en el 2006 luego de su muerte, el tema ha llegado a alcanzar más de 18 millones de reproducciones en YouTube y 937.000 en Spotify.

'De millón a cero'

‘De millón a cero’ tiene más de cinco millones de visualizaciones en YouTube y 670.000 reproducciones en Spotify.

MARÍA DANIELA VARGAS NIETO

ELTIEMPO.COM