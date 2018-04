El triunfal regreso a casa de Andrés Orozco-Estrada

Lo más importante para el director colombiano Andrés Orozco-Estrada son los ensayos. Así lo cuenta Andrea Bautista, quien trabajó al lado del reconocido artista paisa durante cinco años como asistente y gerente de sus proyectos en Colombia.

Según ella, él le dedicaba un tiempo prolongado a la preparación, a conocer cada orquesta y a cada uno de sus músicos.



“Sus ensayos son muy dinámicos, llenos de energía. Él siempre quiere generar armonía; es muy interesante verlo de cerca porque trata de seguir líneas no solo desde lo musical sino hacer analogías con historias para que los músicos puedan sentirse más cercanos a sus intenciones”, explica Bautista.

Así ha generado relaciones casi de hermandad, como apunta el maestro Alberto Correa, fundador de la Orquesta Filarmónica de Medellín, que Orozco-Estrada justamente dirigirá mañana. Correa cuenta que la relación con los músicos es afectuosa, no como de padre a hijo, sino de amigo a amigo.



“A mí me ha impresionado eso porque no levanta la voz, las correcciones las hace afectuosamente, muy cariñosamente”, explica Correa, antes de salir a presenciar uno de los ensayos de él con la Filarmónica.



Aún con la noticia fresca de haber sido nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Viena, cargo que ocupará durante cinco años desde el 2021, Orozco-Estrada está viviendo una especie de doble regreso a casa, pues se presentará en su ciudad y además será batuta de la orquesta en la que empezó a consolidar su brillante carrera.



Junto a la soprano Juanita Lascarro y el bajo barítono Valeriano Lanchas, la Filarmónica de Medellín interpretará el 'Réquiem alemán' de J. Brahms, una conmovedora composición que según Orozco, representa los sentimientos encontrados que produce la muerte.

Además de esa anhelada posición de batuta principal en la capital mundial de la música clásica, el paisa también es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, director musical de la Houston Symphony y en el 2015, la Orquesta Filarmónica de Londres lo nombró director principal invitado.



Pese a esa colmada agenda, Orozco-Estrada todavía guarda un espacio para la Filarmónica paisa, que está celebrando 35 años de existencia. “Uno diría que en la Filarmónica de Medellín somos muy sencillos al lado de la de Londres o la de Viena, sin embargo esta es la orquesta con la cual él pudo hacer cosas muy grandes y con la que se definió como músico director”, dice Correa.

Este último define a Orozco-Estrada como una persona que no solo tiene una vocación musical, lo suyo es una vocación musical genética, así como otros destacados artistas colombianos, como las pianistas Teresita Gómez y Blanca Uribe, y el violinista Carlos Villa.



“Él nació con genes musicales y lo que tuvo que hacer fue descubrirlos día a día, a medida que cogía un instrumento, a medida que oía una obra”, añade Correa, quien desde que Orozco-Estrada se estableció en Viena para estudiar dirección en la Universidad de Música y Arte Dramático, le extendió la invitación para dirigir la Filarmónica de Medellín.



Curiosamente, Bautista también le abrió las puertas al director para otro regresa a casa, pues lo conoció cuando fue gerente de 'Ecos Sinfónicos', un proyecto de la Orquesta Sinfónica Nacional que buscaba presentar en el país a los músicos colombianos más destacados en el exterior.



Bautista agrega que Orozco-Estrada fue inicialmente a Viena, atraído por la posibilidad de encontrar el más alto nivel de formación en la música clásica. “Lo consiguió, y el resultado es poder dirigir una muy buena orquesta. También es la posibilidad de estar de nuevo en su casa, pues él vive en Viena”, añade.



Por su parte, Correa añade que cada año que el director volvía para trabajar con la Filarmónica de Medellín, el crecimiento era sorprendente; en cada visita llegaba más completo, más decidido, “más músico”.



El director considera incluso que la carrera de Orozco-Estrada es equiparable a la del venezolano Gustavo Dudamel, aunque especifica que el venezolano estaba dirigiendo orquestas desde niño, mientras que el paisa apenas lo hizo desde que estaba en sus estudios universitarios.



“Yo creo que (Orozco-Estrada) apenas está empezando; quisiera que Dios me diera vida para ver hasta dónde llega”, dice Correa.

Dónde y cuándo

Domingo, 4 p. m. Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Calle 41 n.° 57-30, Medellín. Boletas desde 70.000 hasta 95.000 pesos. Informes: (4) 232-2858.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

@YhoLoaiza