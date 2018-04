‘Soy un romántico total’: Andrés Cepeda

Ya no sufre. Siente algo de temor, eso sí, cuando se acerca el lanzamiento de un trabajo discográfico. Desde hace unos años, decidió volcar la presión en algo positivo: “Me dejo llevar por los sonidos nuevos, sin ponerles mucha tiza ni cálculo a las cosas –dice–, porque ahí es donde uno se puede equivocar”.



Andrés Cepeda lleva tres décadas cantando y componiendo. Ese sentimiento que él define como “horrible” lo desarrolló a partir del éxito de su álbum ‘Día tras día’ (2009). “Enseguida –agrega– tuve que producir otro disco, ‘Lo mejor que hay en mi vida’ (2012), y tuve mucha presión”.

Tomó una decisión: enfocar su mente en otra cosa para no pensar en las expectativas que la gente tendría de sus producciones musicales. Quizá, fue en esos momentos durante los cuales planeó su incursión en negocios, como el de la gastronomía, con Islamorada, el restaurante y centro de eventos que funciona en Sopó, en las afueras de Bogotá.



La música ha sido su columna vertebral, pero también le ha ayudado a expandirse hacia áreas en las que jamás pensó encontrar asidero para canalizar su energía y creatividad, como la literatura, hace dos años con la publicación del libro-cancionero ‘Mil canciones que cantarte: historias de amor’, o el teatro, donde aterrizó esta semana.



“Es un espectáculo musical en el que protagonizo las historias que han inspirado mis canciones, es decir, cuento las anécdotas, canto los temas y los actores Yuri Vargas y Jhon Alex Toro interpretan a esos personajes de las canciones. Es parte concierto, parte teatro, parte stand ‘up comedy’. Es una evocación del café-concierto, un concepto que hace tiempo no se usa”, explica.

En principio, y usando el lenguaje de los músicos, la idea no le sonó. El director del ‘reality’ televisivo ‘La Voz Kids’, Mario Valencia, leyó el libro y le propuso llevarlo al escenario.



“Pensé que se la había fumado verde, que estaba loco y se lo dije –recuerda Cepeda– . Pero él me lo planteó no como un género teatral, sino como un formato musical más, que se sumara a lo que ya hacemos (el sinfónico, voz y guitarra, la ‘big band’)”.



Eso fue hace año y medio y en el camino se sumó el productor y director de cine Dago García. Así nació ‘Cepeda en tablas: mil canciones que contar’ que está en el teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, desde el jueves pasado.



“Dependiendo de cómo se den las cosas, tendremos una segunda temporada que será con un repertorio distinto e incorporando temas nuevos”, adelanta el músico. Por ahora, las funciones están vendidas hasta mediados de mayo.

Romántico incorregible

Con 44 años, Andrés Cepeda mantiene el entusiasmo de ese adolescente colegial que se subía a los escenarios con sus amigos y compañeros de la banda Poligamia para interpretar “es la historia de mi generación…”.



Con cerca de un centenar de temas a cuestas y un Grammy Latino en casa, sabe que lo suyo se mueve suavecito, entre el bolero y el pop; que sus letras se le pueden cantar al oído al amor de la vida o enmarcar la peor desgracia sentimental. Se declara como un romántico.



La primera prueba de ello es su matrimonio con la periodista Elisa Restrepo, en diciembre del año pasado. “Me casé y eso cambia un poquito la perspectiva, aunque ya llevábamos años conviviendo. Es asumir una decisión de vida que estaba como en veremos”, se ríe.

La segunda, su anhelo de presentar un álbum en los próximos meses en tiempos de sencillos efímeros que desfilan por las plataformas de ‘streaming’ musical y a los tres meses ya están añejos. Algunos de ellos, nadie los recuerda.



“Yo quisiera adaptarme a eso de los sencillos. Pero al acuerdo al que llegué con la disquera es que iba a presentar tres canciones y con la cuarta se libera el álbum completo. A mí me hace falta tener el cuerpo de las 12 canciones. Las fotos, ver las letras. Soy un romántico total. Un álbum es como tener una película en vez de una escena”, asegura.



La última señal de que Cepeda y el romance son uno es, precisamente, su nueva canción, con una promesa muy emotiva en el título: ‘Te voy a amar’.



“Esta es la historia de una persona que conoce a alguien, el amor de su vida, pero debido a esa juventud e inmadurez comete errores y la pierde. Sin embargo, más adelante toma la decisión de volver con ella y tiene una segunda oportunidad con esa persona”, explica acerca de la composición en la que comparte con Cali y el Dandee.



A Cepeda eso del tiempo libre le suena lejano. Cuando lo tiene escucha jazz, música clásica y salsa, y lee novelas clásicas, poesía y ensayos. “Tengo una biblioteca que he venido construyendo con los años –cuenta–, de la cual me enorgullezco mucho y la que disfruto también bastante”. “Soy muy casero, sabes. De vez en cuando me gusta hacer un asadito en mi casa”, remata.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta