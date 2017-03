Andrés Cepeda: un artista moderno, romántico y muy caribeño

En unos días, Andrés Cepeda cambiará de formato musical en vivo, con la misma facilidad que a diario usa un traje u otro. El jueves 23 de marzo lucirá casual, tal vez de 'jean' y chaqueta de cuero, en concordancia con el ambiente del recital moderno y cosmopolita de su más reciente álbum, ‘Mil ciudades’.



El viernes 24, la pinta será para una cita romántica, pues estará en el escenario solamente acompañado de un guitarrista para deleitar a los espectadores con su voz y los acordes del instrumento en un formato acústico. Y el sábado 25 sonará más a fiesta, sin perder el toque de romance, pero seguro un ‘blazer’ blanco lo destacará como el líder de la Big Band que lo acompañará en un homenaje al bolero antillano.

“Son tres ‘shows’ que venimos manejando desde hace unos dos años, pero los hemos presentado por separado. Y a un empresario le pareció buena idea mostrarlos de seguido. Finalmente ya los tenemos montados y son tres facetas diferentes de puesta en escena en vivo”, explica Cepeda en entrevista telefónica desde Miami.



Para los tres formatos, el escenario será el mismo: el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Los repertorios variarán de acuerdo con el día, pero el artista bogotano buscará alternar sus canciones nuevas con los clásicos que le dieron reconocimiento, como ‘Tengo ganas’, ‘Besos usados’, ‘Enfermedad de ti’, ‘Sé morir’, ‘Embrujo’ y ‘Día tras día’.



“El concierto distinto será el de la Big Band, porque es una selección de boleros clásicos, con el sonido de las orquestas cubanas de los años 40 y 50, que escogí entre mis favoritos, porque son muchísimos”, cuenta el compositor y productor que ha dedicado a la música 27 años.



El martes Cepeda presentará un nuevo sencillo, que se titula ‘Mejor que a ti me va’, que interpretó a dúo con Fonseca y cuyo videoclip se filmó durante las presentaciones que hicieron del ‘tour’ Compadres a final del año pasado.



“Vendrán más fechas de Compadres porque quedamos antojados (...). Estamos coordinando agendas a ver si hacemos unos conciertos más en Colombia y otros en Estados Unidos, donde les interesó el proyecto”, dice el artista.



Después de los tres conciertos que dará la próxima semana en Bogotá, Cepeda continuará con su gira ‘Mil ciudades’, en México (primero de abril), Londres (25 de abril), Barcelona (26 de abril), Madrid (28 de abril) y Valencia (29 de abril).



“Al país vuelvo para los últimos días de la Feria del Libro, para una firma de autógrafos del primer volumen de mi libro (‘Mil canciones que cantarte: historias de amor’) y para dar un recital en el auditorio de Corferias”, dice.



El otrora vocalista de la agrupación Poligamia adelanta que se encuentra en Miami trabajando en su siguiente producción: “Esto no para. Me gustaría poder tener el material para presentar el álbum este mismo año. Las últimas semanas han sido muy productivas en cuanto a la composición”, puntualiza.

¿Cuándo y dónde?

Andrés Cepeda en todos los formatos



Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Jueves 23 de marzo: ‘Mil ciudades’, 8 p. m. Viernes 24 de marzo: Guitarra y voz, 8 p. m. Sábado 25 de marzo: Big Band, 8 p. m.



Entradas entre 350.000 y 130.000 pesos (sin incluir servicio), disponibles en tuboleta.com. Descuento del 20 por ciento para socios del club Vivamos EL TIEMPO.

Cepeda y su faceta como empresario



Además de escribir, interpretar y producir música, Andrés Cepeda (Bogotá, 1976) ha incursionado con éxito en otros negocios.



Su más reciente aventura es la cadena de galletas The Cookie Jaar, que crearon el músico y el chef Ricky Jaar. A finales del año pasado abrieron su primer local en Bogotá, que se sumó a los que tienen desde el 2015 en Cartagena, Montería, Medellín, Barranquilla y Santa Marta.



En el campo de la comida, el negocio de galletas se une a su exitoso restaurante Isla Morada, ubicado en Sopó, Cundinamarca, que en mayo próximo cumplirá seis años de fundado. “Lo estamos celebrando con chefs nuevos, platos novedosos, por todo lo alto. En mayo voy a dar un par conciertos en el restaurante para celebrar”, adelanta Cepeda.



A mediados del 2016, el artista también incursionó en el diseño de gafas, una de sus más grandes pasiones. En julio inauguró su línea de anteojos A Capella, que se consiguen exclusivamente en Óptica Colombiana o a través de la página www.lasgafasdeandrescepeda.com.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO