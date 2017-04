‘Aterciopelados está otra vez visible y reluciente’: Andrea Echeverri

Aterciopelados está de regreso. Como parte de su ‘Reluciente y Rechinante Tour’, esta banda icónica del rock colombiano se presentará el sábado en Bogotá para tocar temas como ‘Florecita rockera’ y ‘Bolero falaz’, así como sus sencillos más recientes.



Pero la banda bogotana no estará sola. Esa noche también se escuchará la salsa y la música afrolatina de Salsa-n-Groove y el rock electrónico y caribeño de la banda caleña Superlitio.



En entrevista con EL TIEMPO, la vocalista de Aterciopelados, Andrea Echeverri, habló sobre su concierto en Bogotá y de su larga carrera musical.

¿El público al que se dirige Aterciopelados es el mismo de los 90 o ha variado?



Hay algunos públicos que se mantienen, pero la audiencia se ha ampliado. Tú ves gente más o menos de mi generación, pero también hijos de esas personas que nos escuchaban en los 90. Es un público mixto, de varias edades. Nuestra propuesta es mucho más orgánica y creo que cada uno compone pensando más en uno mismo.



¿Cuáles diría que son los cambios más importantes de Aterciopelados desde sus comienzos hasta ahora?



Nosotros empezamos muy punk. Había mucha influencia de La Pestilencia, la banda de la que venía Héctor (Buitrago, el otro fundador del grupo), que era de ‘hardcore’. Yo, que venía del mundo del arte, traje un bagaje de música popular y hacía un poco lo que me proponía él. A lo largo de nuestra carrera musical ha habido una experimentación continua, innovación e inclusión de diferentes géneros. Tuvimos una experimentación con lo electrónico superprofunda, que fue el álbum ‘Caribe atómico’.



Estamos en un camino de búsqueda, por el lado sonoro y por el lado conceptual. Héctor se ha especializado en temas ecológicos y ancestrales, y yo he estado más cercana a temas de derechos humanos y de lo femenino. Todo esto forma una propuesta conceptual interesante en Aterciopelados, que no impide que haya humor, baile y celebración. A ratos cantamos canciones tipo protesta, pero a ratos también tenemos ganas de bailar, de hacer lúdica.



¿Cómo han hecho para estar vigentes todo este tiempo?



No es que hayamos estado vigentes todo el tiempo. Todas las carreras tienen altibajos. En un momento éramos superfamosos, luego estábamos un poco menos famosos, después nos separamos, y de esa separación salieron proyectos solistas.



Cuando Rock al Parque cumplió 20 años, en el 2014, tuvimos otro pico, otro momento de fama. Creo que muchas cosas han ayudado a que en este momento Aterciopelados esté visible, chévere y reluciente: el libro que hicimos, que se llama ‘Con el corazón en la mano’, y varios tributos. Uno de ellos fue por los 20 años del álbum ‘El Dorado’ y otro fue un tributo anónimo, en el que varios artistas hacen canciones nuestras. Eso hace que el presente esté muy chévere.



Estamos vigentes por el compromiso personal que tanto Héctor como yo tenemos con la música. Tenemos éxitos radiales y premios, pero estamos comprometidos con crear cosas nuevas y tener una relación profunda con la música. Y no solo con la música, sino también en el plano estético. Seguimos vigentes porque estamos en la lucha.



¿Qué pueden esperar sus seguidores del concierto con Superlitio y Salsa-n-Groove?



Seguimos con el repertorio de ‘Reluciente, rechinante y aterciopelado’ pero también hay canciones nuevas. Hemos estado tocando mucho, entonces la banda está muy bien ensayada. El concierto seguro va a estar bien bonito, porque tocar en casa es especial. También tenemos un vestuario nuevo, que hicimos con telas que conseguimos en un viaje a Panamá. Son unas telas africanas de color azul oscuro con estampados que usan las indígenas kunas. Con estas telas hicimos unos uniformes con una onda étnica.



¿Qué piensan de la música de hoy, el reguetón, y del rock?



Pues a Héctor le gusta J Balvin, pero a mi el reguetón no me gusta tanto. No estoy en esa onda de culpar al reguetón del maltrato a la mujer. Simplemente es un producto de la sociedad en la que vivimos, que es muy sexualizada y muy basada en las apariencias.



El rock está superbien. Hay grupos como Café Tacvba, que sacan cosas que lo sorprenden a uno, y Aterciopelados también (risas). Hay propuestas colombianas que no son rock puro, pero que tienen rock fusionado, como ChocQuibTown, Bomba Estéreo y Revólver Plateado. Lo importante no es ser el que más vende y el que es más famoso. Pienso que una propuesta artística debe mantenerse activa y vigente, así no sea lo que más funcione en el plano comercial.

Las otras dos bandas

Superlitio es una banda de rock caleña con influencias del ‘funk’, la electrónica y la música caribeña. Esta agrupación se caracteriza por tener una propuesta con referencias a la música tropical mezcladas con un espíritu de rock alternativo y un aire de ‘jamming’. En este concierto se podrán gozar canciones como ‘Alma en pedazos’, ‘Sola’ y ‘Ke vo’ hacer’, entre otras. Y para demostrar que el rock también suena bien con una buena salsa, llega Salsa-n-Groove, cuya música es un nuevo concepto que nace a partir de la experiencia de sus integrantes en géneros como jazz, electrónica, música afrolatina y salsa.

Dónde y Cuándo

La fiesta Aterciopelados, Superlitio y Salsa-n-Groove se realizará en el Auditorio Mayor CUN (Calle 23 n.° 6-19), el próximo 6 de mayo, a las 8 p. m. Los precios dependen de la localidad y van desde 22.000 hasta 215.000 pesos.



CATALINA CABRERA MANTILLA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO