Ray Loriga no se rinde

En novelas anteriores como Tokyo ya no nos quiere y Lo peor de todo, el ahora premio Alfaguara, con ironía, sarcasmo y un humor que matizaba el tono amargo, criticaba a todo el establecimiento; le tiraba a lo que se moviera (empleadas, curas, políticos, militares, profesores, médicos, psiquiatras, vendedores, etc.), como siguiendo esa tradición que viene de Don Quijote, de no dejar títere con cabeza. Se diría que esas dos novelas juntas son como un anticipo de Rendición.

En esta, su justamente premiada y más reciente novela, el escritor madrileño, conocido también por sus guiones cinematográficos, mantiene, ya no con tanto humor sino con escepticismo y total descreimiento, su crítica a la sociedad posmoderna, adoptando por momentos una actitud metafísica.



La novela es una alegoría de lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han llama “la sociedad de la transparencia”, detentora de esa tendencia tan actual hacia lo aséptico, lo inodoro, lo liso, lo minimalista muy iluminado y funcional, que vuelve todo uniformidad, sin matices de ninguna especie.



La ciudad de cristal, transparente y sin noche, que sirve de refugio a desplazados y sobrevivientes de una guerra, es una especie de nueva utopía o paraíso artificial que, como decía Oscar Wilde, lleva incubado su propio infierno. Así lo expresa su protagonista, que ni nombre tiene, cuando llega a su lapidaria conclusión: “Este lugar es un infierno, y sin embargo nadie parece darse cuenta”. En un momento de lucidez, el personaje advierte que esta especie de mundo orwelliano nada tiene que ver con la vida real; “¿por qué soporto tan mal que no haya nunca oscuridad ni un lugar donde esconderse? (…) ¿Cómo es que lo soportan los demás?”



Se indispone cuando tanta calma, tanta ausencia de cualquier malestar (ni siquiera lo perturba que “ella”, es decir, su esposa, meta a su amante a la misma casa), tanta claridad y tanta transparencia se le hacen insufribles.



Loriga, en esta novela casi filosófica, con un final deslucido de tan abierto, parece ponernos de presente la pertinencia de unos versos de la más antigua poeta francesa, Louise Labé: “Vivo y muero a la vez, me ahogo y quemo;/ alterno el frío con la calentura; / y es mi vida, tan plácida y tan dura, /tedio mezclado con un gozo extremo”.



Versos que tienen la sabiduría de decir que la vida plena no puede ser, ni continua dicha ni solo un lecho de rosas, sino que debe ser buenas y malas; luz y sombra.

Rendición es tan alegórica que, por medio de esa ciudad utópica (o distópica, según se mire) nos muestra algo muy parecido a los mundos utópicos, tanto de Huxley, como de Fourier.



El primero, porque en él solo cabe la felicidad (impuesta): “Una felicidad tan grande, tan plena y tan injustificada que, a qué negarlo, empezó a agobiarme”.



No hay ni asomo de sufrimiento o negatividad; no hay escasez de nada, y hasta el olor de los excrementos ha sido eliminado. El segundo, porque es autosuficiente e ideal, hasta que alguien (en este caso, un “joven y apuesto usurpador”) irrumpe desde el exterior, con el virus del desorden incubado y la armonía se acaba.Así que por el hecho de mantener en esta novela su crítica feroz hacia la sociedad, podemos concluir que Loriga no se rinde.

Entre la novela y el cine

El madrileño Ray Loriga ha sido un constante experimentador con la palabra, en diferentes géneros como la novela y el cine, en donde ya suma una importante producción. Entre sus libros se destacan ‘El hombre que inventó Manhattan’ (2004) y ‘Sombrero y Mississippi’ (2010). En el terreno del guion ha colaborado con directores de la talla de Pedro Almodóvar y Carlos Saura. Dirigió la cinta ‘La pistola de mi hermano’, adaptación de su novela ‘Caídos del cielo’. Su obra literaria ha sido traducida a catorce idiomas.



JORGE IVÁN PARRA*

Especial para EL TIEMPO

* Crítico literario, autor del blog ‘De libros y autores’ de EL TIEMPO y profesor de la maestría de Literatura de la Universidad Santo Tomás