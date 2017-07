Analfabetos / El lenguaje en el tiempo

Bajo el título ‘Las redes son formidables, pero están llenas de analfabetas’, se publica una entrevista en la que se recuerda que en el 2003 “Pérez-Reverte fue nombrado miembro de la Academia Real Española”.



Sería justo decir analfabetos y no analfabetas, ya que, en un contexto como este, el masculino abarca hombres y mujeres, mientras que el femenino se limita a mujeres. Analfabeta no es de género común, como pediatra o analista, sustantivos terminados en a, que se aplican igual a hombre y mujer, el pediatra, la pediatra, el analista, la analista. El individuo ‘que no sabe leer ni escribir’, lo mismo que el ‘ignorante o profano en alguna disciplina’, es llamado analfabeto.

Y el nombre de la institución a la que pertenece Pérez-Reverte es Real Academia Española y no Academia Real Española.

Concordancia

El título de un aviso publicitario dice “78 % de la gente desea ser emprendedor”, en el que se viola la concordancia de género, pues gente es vocablo femenino, y emprendedor, masculino. La forma correcta es: “78 % de la gente desea ser emprendedora”.

Poco a poco

Una nota dice que “De a poco vuelve la tranquilidad al Centro Andino”. El Diccionario de americanismos, 2010, presenta la expresión de a poco, con el sentido de ‘en pequeñas porciones o cantidades de algo’ o ‘lentamente’, como usada en Perú, Ecuador, Bolivia y otros países.



La expresión clásica y más usada en Colombia para significar ‘despacio’ es poco a poco, con registro en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014.

Berraco

En la misma página de columnas de opinión un columnista escribe “Para que la gente salga a votar verraca”, con uve, y otro, “Para que saliéramos en masa a votar berracos”, con be.



Verraco, con uve, aparece en el DLE, 2014, como sustantivo para referirse al ‘marrano padre’, y como voz que en Cuba significa ‘persona desaseada, despreciable, tonta’, lo que no tiene nada que ver con los votantes de los que hablan los columnistas.

A lo que aluden ambos es a la actitud ‘bravucona’, ‘disgustada’, ‘enfadada’ de los votantes, sentidos que registra el Diccionario de americanismos, 2010, con la escritura berraco, con be.



Andrés Ospina, en su Bogotálogo II (usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá), 2016, registra berraco como ‘enojado’, y Luis Lalinde, en el Diccionario jilosófico del paisa, 1998, dice que “también significa ‘tipo bravo’ ” (‘enfadado’, según el DLE).



FERNANDO ÁVILA, experto en redacción y creación literaria