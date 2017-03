Ana Gabriel llega a Bogotá con su gira ‘Recopilando amor’

Desde los 9 años, Ana Gabriel ha estado en el mundo de la música y sin haber tomado clases de canto o vocalización. Lo suyo es un talento innato que le ayudó a desarrollar su abuelo, el chino Yang Quing Yong Chizon, a quien llamaron Rafael cuando llegó a México.



Su nieta, que en realidad se llama María Guadalupe Araújo Young, aprendió bien y hoy es una de las más importantes y queridas cantantes de América Latina.

La artista estará en Bogotá el 25 de marzo en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, con su gira Recopilando amor.



Simplemente amigos, Cigarrillo, Eres todo en mí, ¿Quién como tú? y Lo decidiste son algunas de sus canciones más conocidas, con el estilo de una intérprete que compone sus letras y que ha dicho que siempre les roba a los demás un poquito de las historias que le cuentan para hacer sus discos.



Sus inicios no fueron fáciles y esta contadora graduada se puso un límite: Si en un año de trabajo duro en la música no empezaba a cosechar frutos, se dedicaría a los números, apartado en el que no le iba nada mal.



Pero su talento triunfó y tras un tercer puesto en el desaparecido Festival OTI de la canción, en 1987, y el lanzamiento del disco Tierra de nadie, en 1989, se dedicó a los escenarios.



Ana Gabriel tiene publicados 51 discos, de los cuales 16 son compilaciones.



En Bogotá se presentará con el elenco de Mujeres a la plancha, conformado por Majida Issa, Diana Ángel, Yolanda Rayo y Verónica Orozco.



