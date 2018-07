Ocho mil palabras que resumen cómo hablamos los colombianos

El ‘Diccionario de colombianismos’ del Instituto Caro y Cuervo requirió 3 años de trabajo para reunir palabras propias de cada región y sus definiciones. Estas son algunas de las más curiosas.

Región Caribe

Alboroto: Golosina redonda que se forma bañando maíz pira o millo con melado de panela o miel.



Apechichar: Consentir, mimar a una persona o a un animal. Ejemplo: “Soy una persona muy trabajadora, me gusta apechichar a mi pareja, tengo muy buen genio y soy alegre”.



Averaguado: Referido a la ropa húmeda, que se llena de puntos negros por dejarse varios días sin tender o por no ventilarse bien. Ejemplo: “Después se levantaba, se echaba un poco de agua en la cabeza, se ponía la sotana blanca y averaguada con grandes remiendos cuadrados”.



Bate: Hombre bien parecido, atractivo físicamente.



Brisar: Soplar el viento suavemente.

Región antioqueña

Brisar: Lloviznar. Ejemplo: “En Bahía Solano ya no está brisando, la temperatura ha aumentado casi dos grados y el sol se siente más”.



Destinos: Labores domésticas que generalmente se relacionan con la cocina, la limpieza de la casa y el lavado de la ropa.



Echar caja: Reírse, divertirse. Bueno, a los que les gusta el humor: a echar caja.



Mataculín: Juego de los parques infantiles que consiste en una barra sujeta al suelo por un eje central que permite subir y bajar alternativamente a quienes se sitúan en cada extremo para balancearse.

Región santandereana

Barquilla: Cono de galleta en el que se sirven las bolas de helado.



Bejuco: Referido a una persona, que está furiosa, de mal genio.



Galleta: Congestión en la circulación de vehículos en las vías públicas.

Región Pacífica

Arregionado: Referido a una persona, que es de mal genio.



Cabecizoco: Referido a una persona calva. Ejemplo: “Ese muchacho tan joven y ya está cabecizoco”.



Chinchinchín: Lluvia sutil y constante que pasa rápidamente.



Chocorear: Lavar la loza. Ejemplo: “La señora no puede atenderlo ahora, porque está adentro chocoreando”.

Región caucano-valluna

Arrunche: Demostración de afecto de una pareja abrazándose y mimándose en una cama o un sofá. Ejemplo: “Viernes, todos piensan en fiesta y lo único que tú quieres es un arrunche de Óscar, que te dé premio por el mejor descanso a la semana más complicada”.



Pana: Amigo, compañero.



Tocata: Concierto, usualmente de rock, que se lleva a cabo en lugares pequeños donde algunas bandas se reúnen para tocar. Ejemplo: “Se integró a un grupo de músicos que se toma las esquinas de la ciudad con su ritmo y se fue de tocata con ellos”.

Región tolimense-huilense

Echar quimba: Hacer un recorrido largo a pie.



Güeregüere: Parloteo excesivo. Ejemplo: “Me encontré con la comadre y güeregüere toda la tarde viendo la novela”.



Insulso: Especie de natilla elaborada con maíz, leche y panela que se envuelve en hojas de plátano, en pequeñas porciones, y acompaña diferentes platos.



Juan Valerio: Fritura rellena de chicharrón y hecha con masa de plátano verde machacado con cebolla.



Juste: Cuerpo. Ejemplo: “¡Mueva ese juste que estamos en una fiesta, no en un velorio!”.



Surumba: Agua de panela con limón.

Región cundiboyacense

Abanico: Utensilio liviano y flexible hecho con una pequeña estera de fibras vegetales, que se usa para avivar el fuego.



Garlar: Hablar.

Región nariñense

Bonitico: Dios. Ejemplo: “El Bonitico realmente hace milagros en Nariño”.



Fritada: Plato compuesto por carne de cerdo frita acompañada de papa al vapor, plátano amarillo y ají de maní.



Pintica: En el Carnaval de Negros y Blancos, mancha de maquillaje de color negro que se le hace a alguien en el rostro o en alguna parte del cuerpo que va descubierta.

Región llanera

Barajuste: Estampida o huida de una res o del ganado. Ejemplo: “El llanero va silbando o cantando, previniendo un barajuste del ganado, con la consabida pérdida del rumbo del camino ganadero”.



Camarita: Amigo, compañero.



Carapacho: Restos mortales de los animales, especialmente el esqueleto y el cuero, que se desecan al sol.



Chicuaco: Ave de hasta 46 centímetros de longitud, con corona negra brillante, plumaje de color café con visos púrpura, patas amarillas y fuerte pico en forma de arpón para la pesca en picada.

Región amazónica

Arador: Ácaro muy pequeño de color rojo, que se adhiere a la piel de los mamíferos y causa mucho escozor.



Maguaré: Instrumento tradicional de percusión, hecho de un tronco hueco, que sirve para fines rituales o para transmitir noticias entre distintos pueblos de la Amazonia.



Maloca: Vivienda hecha con material vegetal, paredes y columnas de madera, techo elaborado con hoja de palma tejida, piso de tierra pisada, de planta circular o rectangular, que sirve de vivienda y centro ceremonial de los indígenas amazónicos.



Pensador: Banco pequeño y sin espaldar, de unos 30 cm de alto, generalmente tallado de una sola pieza de madera, que usan los hombres en el mambeadero, con fines rituales.

Otros términos autóctonos

¡Aguanta!: Se usa para indicar a un conductor de transporte público que se detenga. Ejemplo: "¡Aguanta, aguanta, que una señora está pasando la calle!”.



Tole: Chisme, rumor que se difunde entre la gente.



Bullaranga: Desorden, bulla persistente. Ejemplo: “Se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se volvió triste para siempre”.



Cachivera: Trayecto de un río en el que el caudal fluye con violencia debido al estrechamiento o a la inclinación de su cauce. Ejemplo: “El güío, agotado tras más de dos semanas de persecución, fue capturado en la cachivera Ipanoré, en Brasil”.



Limpia: Tratamiento que realiza un médico tradicional para curar o aliviar a alguien, especialmente de padecimientos asociados a causas sobrenaturales. Ejemplo: “El abuelo nos recomendó una limpia y, para comenzar, nos puso a ayunar”.



Aporrear: Golpearse o lastimarse accidentalmente.



Avemaría: Enfatiza una respuesta afirmativa. Ejemplo: “¡Eh Avemaría pues! Medellín es la berraquera. Su gente, su cultura, su orden, su limpieza, su educación; todo, absolutamente todo, es bello”.



Cacharro: Acontecimiento especial o gracioso, digno de ser contado como anécdota. Ejemplo: “Me han pasado muchos cacharros por ser tan abierta y especial con todo el mundo”.



Loliar: Ir a varios almacenes para probarse los productos o preguntar por sus características sin tener la intención de comprarlos. Ejemplo: “Quería salir a loliar a los almacenes y centros comerciales, y ver en los escaparates lo último de la moda”.



Estar reído: 1. Estar muy bien. 2. Ser muy fácil. Ejemplo: “Esa tarea está bien reída. Solo tienes que aplicar una regla de tres y ya”.



Saltar matojos: Superar obstáculos y dificultades, especialmente de tipo económico, para conseguir algo. Ejemplo: "Su director indicó que debe saltar matojos para conseguir los seis millones de pesos mensuales que necesita para darles alimentación a los menores y pagarles a los profesores”.



Entrar en un frío: Sentir admiración, asombro o miedo paralizante. Ejemplo: "Me entró un frío espantoso en la espina dorsal, pues comprendí que me estaba hablando desde un cielo al que quizás yo no accedería jamás”.



Atufado: Referido a una persona, que hace las cosas con rapidez o afanada.



Faramallero: Referido a una persona, presumida, jactanciosa.



¡Dígame!: Expresa la confirmación de algo que se ha afirmado o preguntado previamente y es evidente. Ejemplo: “¿Se mojó?”. “¡Ay, dígame! Está lloviendo a cántaros”.



Tuche: Referido a la forma de cargar a alguien o a algo, en la espalda o sobre los hombros. Ejemplo: “Ella se sienta al borde de la cama para cargar a su hijo a tuche. Lo agarra con fuerza, coge impulso y se levanta”.



¡Y esto qué contiene!: Indica sorpresa o impresión repentina por algo.



Trambucar: Naufragar una embarcación.



