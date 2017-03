Álex Campos cumple su sueño de grabar rancheras

Uno de los anhelos musicales de Álex Campos era grabar un álbum de rancheras. Sí, el autor de temas clásicos del góspel como ‘Al taller del maestro’ y ‘El sonido del silencio’ tenía pendiente ponerles trompetas, guitarrones y violines a sus composiciones.



“Desde pequeño veía las películas de Pedrito Fernández, Vicente Fernández, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Claro que cuando empecé con la música cristiana me salieron las cosas por el lado latino, el pop o lo tropical. Pero sabía que en algún momento debía hacer algo con sonidos mexicanos”, recuerda Campos.



‘Momentos’ es el título de esa producción en la cual Campos retomó algunas de sus canciones conocidas durante más de dos décadas de carrera, así como otras inéditas. “Me decidí a hacerlo todo con mariachis. Me fui a México a producirlo y así cumplir esto que me debía”, cuenta.



Aunque la ranchera está atada al desamor en la cultura popular latinoamericana, en manos del tres veces ganador del Grammy Latino adquirió matices más optimistas, sin perder la esencia musical del género.



“En este álbum encontrarás una canción como ‘Viejo mío’, que le escribí a mi papá cuando nos abandonó, es muy triste; plasmo esa nostalgia, ese dolor que sentimos, porque la música se presta para ese sentimiento, pero al mismo tiempo busco dejar un mensaje de esperanza: pasé por esto pero encontré el camino en Dios. Ha sido mi idea siempre: dejar una puerta abierta a la esperanza”, recalca el artista.



Con 13 álbumes a cuestas, Campos (Bogotá, 1976) explica que ‘Momentos’ denota su madurez tanto en la música como en la vida.



“Mi esposa e hijos me han dado una estabilidad enorme en lo profesional en donde ya cumplo 20 años en junio próximo. Eso me ha llevado a plasmar en este disco las mejores canciones que he escrito o que estaban pendientes por salir a la espera de un género como este”, agrega.



Sin embargo, es un álbum de transición: el artista entrará al estudio antes del 2018 para trabajar en su siguiente producción.



“La recepción ha sido buena, porque el género ranchero se había abandonado dentro del góspel (…). Es la oportunidad de aflorar todo el sentimiento: si la ranchera no se canta con lágrima, no se siente igual”.

¿Dónde se puede escuchar?

Disponible en las plataformas Spotify, Deezer y Apple Music y en formato DVD (25.900 pesos). Incluye ‘El alfarero’ y ‘El sonido del silencio’.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO