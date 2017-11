‘No había nada nuevo en Buena Vista Social Club’

Cuando era niño, todos los 7 de septiembre iban a la casa de Juan de Marcos González grandes músicos cubanos, amigos de su padre, quien cantaba con Arsenio Rodríguez. Eran las fiestas de la Virgen de Regla, Virgen negra patrona de La Habana. Las influencias del guaguancó, la salsa y el son eran intensas. Pero a Juan de Marcos González solo le interesaba el rocanrol.

Pero la sangre llamó y, por eso, este músico cubano, que canta y toca el tres, ha sido un motor de proyectos como Sierra Maestra, Buena Vista Social Club y, actualmente, Afro-Cuban All Stars, agrupación que estará en Salsa al Parque este fin de semana.



González dice que su misión ha sido mostrar la diversidad de la música cubana en el mundo, y piensa que lo ha logrado con creces.



Paradójicamente, cuando tenía 15 años estaba más conectado con Led Zeppelin y Creedence Clearwater Revival, pero fue la música de Carlos Santana la que le hizo entender el valor de sus raíces: “Me gustaba mucho su música, y entonces lo vi tocando Guajira y Black Magic Woman, que tienen son, guaguancó y chachachá. Eso me hizo revaluar la música de mi país. Me reencontré con mis raíces”.



“Con Santana me di cuenta de la influencia de la música cubana. Se ve hasta en los boleros que escribieron Los Beatles, como Do You Want To Know a Secret?”, profundiza el músico.



Hoy, argumenta, la música de su país está mejor que hace 20 años. “En la música comercial, tiene una participación fuerte con el reguetón, por ejemplo. Gente de Zona mezcla elementos tradicionales con contemporáneos. Ellos no son Wisin y Yandel, le ponen orquesta, que es un componente esencial de la ‘cubanidad’ musical”.



En 1990, cuando su padre falleció, González –quien se hizo ingeniero hidráulico ante su insistencia– se convirtió en músico de tiempo completo. “Le di lo que quiso mientras estuvo vivo. A mí me gustaba la ciencia, pero me apasionaba la música”, cuenta.



Al poco tiempo participó en la fundación de Buena Vista Social Club. A González le parece curioso que la gente se haya sorprendido tanto con la propuesta de la agrupación, así como que algunos la describan como ‘novedosa’, pues, para él, es el mismo son que se ha tocado en Cuba desde finales del siglo XIX.



“Absolutamente nada es nuevo, pero Buena Vista fue trascendente porque les dio la oportunidad a muchos músicos cubanos, ya viejos, de volver a subirse a un escenario. Normalmente, cuando uno llega a viejo –y eso yo lo voy a experimentar pronto–, la gente deja de contar con uno”, explica.



“Hicimos protagonistas a músicos a los que yo admiraba mientras crecía. Esto le daba un sabor dulce al proyecto. Para mí era como un tributo a mi papá y a sus amigos, a todos los que estaban en las fiestas de mi casa esos 7 de septiembre”, concluye González.

Dónde y cuándo

El cierre con Afrocuban All Stars en Salsa al Parque es en el escenario Plaza. 12 de noviembre. De 7:40 a 8:40 p. m.



SANTIAGO CEMBRANO

EL TIEMPO

Twitter: @scembrano