El sueño americano en voz femenina

El sueño americano de Cristina, una mujer de clase media colombiana, es rehacer su vida en Nueva York. Ese es el hilo conductor de El oído miope, la primera novela de la manizaleña Adriana Villegas Botero, con la que ganó el III Premio de Novela Corta del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Al hablar del origen de la trama, Villegas cuenta que la historia de su primer libro iba a ser otra. Cuando se inscribió en 2013 al taller de novela corta del FCE, dirigido por el escritor Miguel Ángel Manrique, ella llevaba una idea que siempre le había dado vueltas en la cabeza.



“Tenía una novela que venía trabajando, de manera muy lenta, pero estaba bloqueada. Era una historia de mi familia: el suicidio de mi hermano hace 22 años. Pero cuando llegamos, Miguel Ángel nos dijo: ‘Esa idea de novela que ustedes llevan años tratando de hacer bótenla porque vamos a hacer una cosa totalmente nueva’”, recuerda la autora.



En ese sentido, Villegas se dio cuenta de que si quería hacer algo distinto, tenía que sacar la historia de su natal Manizales, para que sucediera incluso en el lugar más lejano y opuesto. Por eso, se decidió por Nueva York, en donde ella vivió en el 2003.



Luego empezó a darle vida a Cristina, un personaje al que le dedicó varias páginas, que luego eliminó, pero que le ayudaron para aclarar la psicología de la protagonista y los detalles de su vida.



Fue así como la también periodista empezó a contar la vida de Cristina en la Gran Manzana, en un contexto cotidiano en el que aparentemente no ocurre nada. Y ahí radica, de cierta manera, el desafío narrativo que Villegas se propuso: volver extraordinario lo ordinario.

Escuchar un idioma que no es el de uno es como poner un radio mal sintonizado FACEBOOK

TWITTER

“La novela está construida con microhistorias de cada uno de los días de la protagonista. Es como si ella tuviera una cámara a sus espaldas que la va siguiendo en su día a día”, explica.



Como ella agrega, era hacer un acercamiento narrativo al universo de los detalles, a esas “pequeñas cosas que uno hace y nadie ve”.



A esto se unió otra de las inquietudes literarias que la autora quería explorar: cómo es vivir en dos idiomas. “Quería escribir sobre esas rutinas con la incomunicación, la soledad y la barrera de un lenguaje”, anota.



Esta idea es la que se conecta, precisamente, con la metáfora que le da título a la novela, que juega con la analogía de esa imagen de las personas miopes, que cuando no tienen gafas esfuerzan la mirada para poder enfocar las imágenes.



“Cuando un inmigrante tiene que escuchar lo que le dicen en un idioma que no es el de él, debe aguzar el oído para poder entender. Por eso digo que escuchar un idioma que no es el de uno es como poner un radio mal sintonizado”, anota Villegas.



La trama, naturalmente, toca ese estado de ser inmigrante, al que se le van uniendo otros personajes, que le permiten a la autora abordar situaciones como la vida de una oficina, los amores imaginarios o la soledad.



“Escribiendo, pensaba que me estaba burlando de este personaje, porque Cristina llega con una idea muy estereotipada del sueño americano y llena de prejuicios, como podemos tenerlos muchos, pero en la novela se transforma y evoluciona a otra cosa”, dice Villegas.



Como buena periodista y abogada, desprenderse de la dictadura de los hechos reales fue otro proceso que ella considera muy interesante. “Uno empieza frenado, pero luego es algo liberador”.



CULTURA