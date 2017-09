‘Este premio es un espaldarazo a mi trabajando para niños’

Con la novela que lleva el título provisional de ‘Oscurita’, la escritora caleña Adriana Vega Serna ganó esta semana la décima edición del Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango.



“Lo recibo muy emocionada. Este galardón es un espaldarazo a un recorrido en el que llevo varios años trabajando y produciendo contenidos para niños”, le dijo a EL TIEMPO Vega.

Para el jurado, la obra de Vega “trata con coraje y sensibilidad el tema de la muerte sin caer en dogmatismos”.



El libro, que será publicado como ya es tradición en la Feria Internacional del Libro de Bogotá del próximo año, cuenta la historia de una niña que debe enfrentar el dolor de la pérdida de su pequeña mascota ‘Oscurita’.



El jurado de esta edición, estuvo conformado por la escritora brasileña Nilma Lacerda, la ensayista, poeta y crítica literaria Galia Ospina, la experta en literatura infantil y juvenil iberoamericana Graciela Prieto, la librera Yolanda Auza y María Fernanda Paz-Castillo, Gerente Editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM Colombia.



Serna ha trabajado siempre en contenidos digitales y de televisión para niños y este premio le ratificó la decisión que tuvo hace unos años de lanzarse al terreno de la literatura infantil.

“Siempre estuvo detrás la intención y el anhelo de poder hacer literatura y creo que esto es una luz para seguir. Pues la literatura siempre había sido un espacio más personal”, comentó la autora caleña (1979).



Anota que su amor por la literatura se lo debe a su mamá y a su abuelo, que sembraron en ella el amor por los libros. Entre sus influencias, Vega resalta la lectura de autores como Irene Vasco, Yolanda Reyes y Claudia Rueda, cuyas historias la han ayudado mucho incluso para la construcción de sus guiones.



A estos autores se unió la experiencia de participar en uno de los talleres de Relata, dirigidos por el escritor Julio César Londoño, que la escritora consideró definitiva en su decisión por saltar a la literatura ficcional.



“Creo que lo que aprendí allí y lo que también aprendí de mí misma, de lo que me interesaba y de lo que no, fue una gran influencia para continuar”, comenta.



Vega se formó como literata en la Universidad del Valle, aunque muy pronto se dedicó a la escritura de guiones para programas infantiles de televisión. Entre sus trabajos se destacan las cuatro temporadas de ‘Guillermina y Candelario’, para Señal Colombia y la productora valluna Fosfenos Media.



Además, Vega está terminando tres producciones infantiles para el canal Telepacífico. Entre ellas, se destaca ‘Salta la página’, que busca indagar en los niños sobre las obras literarias que más les gustan.



Su pasión por los temas infantiles es algo que ella define como una fuerza interior particular.



“Creo que vos como escritor te vas dando cuenta lo que podés y lo que no se te facilita. O con lo que tenés más resonancia. Y siento que precisamente la literatura infantil fue para mí un espectro en el que fluía con facilidad, encontraba los temas y sabía cómo estructurarlos”, concluye Serna.



Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento