‘Mi música es como un porro rocanrolero’: Adriana Lucía

“ ‘Ayyy, es que usted es tan alegre’, me decía alguien por la calle; a los cinco minutos, otra persona pasaba: ‘¡nooo, pero es que usted es muy dramática!’. Ante semejante contraste, concluí que mi música refleja ambas cosas y en este disco hay una nostalgia con un poquito de azúcar. Una tristeza algo endulzada”.

Adriana Lucía define de esta forma, por vía telefónica, lo que escucha la gente en su más reciente álbum, que se titula Porrock y que ya está disponible en formatos físico (por 33.900 pesos) y digital (en las plataformas Spotify y Deezer).



Once temas integran la séptima producción de la cordobesa, quien, por el desparpajo y el tono de la charla, refleja felicidad por encima de cualquier otra emoción.



“El proceso más difícil siempre es la composición y la selección de las canciones (…). Voy escribiendo y componiendo todo el tiempo, y cuando ya me decido a hacer el disco, reviso lo que hay. Eso ayuda a que las canciones queden con las emociones del momento: la nostalgia, el enamoramiento, la tusa, lo melancólico, la euforia. Y ese ejercicio me gusta”, agrega la intérprete, de 34 años de edad.



La palabra ‘porrock’ surgió como un chiste. “Era una mamadera de gallo mía. Yo no tenía idea de que iba a calar tanto. Yo decía que mi música es una mezcla, como un porro rocanrolero”.



El álbum es un abanico sonoro que tiene chalupa (una variante del bullerengue), pasando por el pop, el zouk (original de las Antillas francesas) y el porro (con bombardino alternado con acordeón, en la forma sabanera).



“A veces, la gente habla muy ligero de la palabra fusión, que no es solamente coger instrumentos y mezclarlos ahí. Es tener claro el respeto por lo que ya hicieron los demás”, comenta la autora de Quiero que te quedes y de los recientes sencillos Pa fuera los dolores y Puedo ser.



La mitad de los temas del nuevo disco son inéditos (en uno de ellos invitó a cantar a Goyo, de ChocQuibTown) y se alternan con versiones de canciones inmortales de la música tropical como Festival en Guararé, en la que Adriana Lucía comparte con Alfredo Gutiérrez, y Ya voy hacia ti –más conocida como Entre palmeras–, al lado de Noel Petro, el ‘Burro Mocho’.



“Estamos en tiempo de duetos y colaboraciones, y muchas veces la principal motivación es cantar con el que está pegao, de moda (…). Así que cuando me tocó el turno, miré para atrás, a nuestras raíces. Tener a este par de viejos fue la forma de hacerles un homenaje por el trabajo tan berraco que han hecho para que hoy estemos cómodamente haciendo nuestras músicas”, dice.



En la portada de Porrock se ve a una Adriana Lucía despelucada y con los hombros tatuados. “La idea que tenía clara era esa: el pelo alborotado. No quería una foto bonita, posada y arreglada –dice–. Cuando surgió la idea de los tatuajes, me encantó porque es una forma de decirle a la gente que llevo mis raíces en la piel”.



Las imágenes son la simbología del sombrero vueltiao y cada una representa a una familia zenú. “Me metí con el tema del cliché de ser costeño. La gente cree que si no usamos mochila y sombrero vueltiao, no somos caribe. Y somos más que eso”, agrega.

20 años de carrera y más documental

El 2017 marca un momento importante en la carrera musical de Adriana Lucía, que llega a los 20 años. Para celebrarlos, organizará una gira que empieza el primero de junio en Bogotá.



También quiere producir otra pieza audiovisual, después de la resonancia que tuvo con ‘Porro hecho en Colombia’. “El bicho del documental ya me picó y es algo que no me puedo quitar. Cuando le hablo de eso a mi equipo, me miran con ganas de ahorcarme porque llevamos más de tres años metidos en ese cuento... Eso es algo que voy a seguir haciendo, te lo aseguro”, acota.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento