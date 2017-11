Acusan de violación a Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys

La cantante estadounidense Melissa Schuman, exintegrante del grupo Dream, acusó de violación a Nick Carter, uno de los cinco miembros del exitoso conjunto Backstreet Boys.

Por medio de una larga y detallada publicación en su blog personal, Schuman aseguró que fue violada por Carter cuando ella tenía 18 años y él 22. "Voy a compartir algo que quise fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años. Una carga que pensé que tendría que llevar durante el resto de mi vida y que sufrir en silencio", apuntó.



Schuman explicó que el primer contacto con Carter fue cuando el cantante, por medio de sus representantes, mostró interés romántico en ella, por lo que la llamó por teléfono en una ocasión.



Años más tarde, ambos cantantes participaban en una película para televisión y Schuman, que entonces no tenía pareja, tuvo la impresión de que Carter era "amable" y "carismático". Siempre según el relato de la artista, el cantante la invitó a pasar un día libre junto a un amigo en un apartamento en Santa Mónica (California, EEUU), y Schuman acudió junto a su compañera de piso.



En un momento dado, Schuman y Carter comenzaron a besarse, pero ella le dijo que no quería ir más lejos ya que, por convicciones religiosas, era virgen y pretendía serlo hasta que se casara.



Pese a que le dijo que parara, Carter le desabrochó los pantalones y le practicó sexo oral. A continuación, él se quitó los pantalones y le pidió que le practicara una felación, pero ella se negó. Carter se enfadó y puso la mano de Schuman sobre sí mismo, por lo que ella, con miedo ante un hombre mucho más grande y fuerte, finalmente accedió.



Posteriormente, el músico la llevó a su cama, se tumbó sobre ella y la violó, pese a que ella le decía que no quería tener sexo ya que estaba esperando a tener sus primeras relaciones íntimas con su futuro marido. Según el relato de Schuman, Carter le susurraba al oído todo el rato: "Podría ser tu esposo".



Tras la agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su mánager, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios, ya que Carter "tenía al abogado litigante más poderoso del país".



Diferentes medios estadounidenses han tratado de contactar con el miembro de los Backstreet Boys sin que, hasta el momento, haya respondido a las acusaciones.



Estas alegaciones contra Carter llegan en medio de una enorme polémica en Estados Unidos acerca de numerosos casos de agresión sexual conocidos en el mundo de la música, el cine o la política a raíz del escándalo que rodea al productor de Hollywood Harvey Weinstein.



