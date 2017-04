El cantante vallenato Martín Elías sufrió grave accidente en Sucre

El cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta sufrió un grave accidente cuando se desplazaba desde Coveñas hacia Valledupar en una camioneta cabinada de placas IWQ 913, de Bogotá, color blanco.



"Se volcaron en la carretera -dijo Juank Vega, el manager del artista-. Veníamos después de un concierto en Coveñas, que terminó a las 6:30 a.m., y después de una vuelta, una moto le salió al conductor y Martín se salió del carro”.



El accidente ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes, a la altura de Aguas Negras, corregimiento de San Onofre (Sucre). Debido a la alta velocidad, se presume que el conductor perdió el control del vehículo, que se volcó, tras el estallido de las llantas.

Después de su presentación esta madrugada en Coveñas, alrededor de media hora después de haber finalizado, el cantante, el hijo más exitoso del fallecido Diomedes Díaz, partió con rumbo a la capital del Cesar. En el automovil lo acompañaban cuatro personas más que también resultaron lesionadas, aunque de menos gravedad.

Hoy nos vemos en coveñas mi Gente, estaremos cerrando el evento así que me esperan con muchas ganas, que vamos con todas @Rolando_8A — Martin Elias Diaz (@martineliasdiaz) 13 avril 2017

Aunque no hay un parte médico oficial, de la Clínica Santa María de Sincelejo, a donde fue trasladado en ambulancia, el manager explicó que Martín Elías Díaz fue ingresado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), debido a problemas respiratorios y politraumatismos en la cabeza y el cuerpo.



“Está en la UCI, está entubado. Le hicieron un TAC en la cabeza, tiene una fisura compremetedora del cuero cabelludo, pero no le afecta el cerebro. Ha pasado por cinco paros respiratorios de los cuales, gracias a Dios ha salido, una costilla le está afectando un pulmón, están esperando para estabilizarlo y entrar a cirugía. Les pedimos a todos una cadena de oración por Martín”, le dijo Vega a un grupo de periodistas.



También dijo que están preparando (...) un posible traslado, pero que no se hará hasta que los médicos autoricen. Agregó que al cantante le han hecho cinco trasfusiones de sangre.



Sin embargo, aún no hay un parte médico oficial sobre el estado del cantante.



En las afueras de la clínica Santa María, los músicos de la agrupación de Martín Elías, elevan oraciones por la vida del artista.



En el hecho resultaron heridas otras tres personas, quienes se movilizaban junto al cantante. Las víctimas fueron remitidas a una clínica en Sincelejo, informó la Policía.



“En estos momentos estamos esperando el diagnóstico de los galenos. Tenemos a cuatro personas lesionadas y estamos esperando el pronóstico de cada uno de ellos”, señaló el coronel Julio Sánchez, comandante de la policía en Sucre.



El oficial señaló en rueda de prensa que “un exceso de velocidad y un mal estado de la vía” podrían ser las causas del accidente.



LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Con REDACCIÓN EL TIEMPO.COM