Accept calienta el Festival del Diablo de este sábado

“Creo que fuimos la primera banda de heavy metal en Alemania”, cuenta el guitarrista Wolf Hoffmann acerca de su agrupación Accept, que se ha sostenido por décadas, desde 1976, manteniendo una fidelidad absoluta e irrevocable al género y al estilo.



Este sábado, Accept actuará por primera vez en Colombia, en el club Hollywood, al oriente de Bogotá, por la vía a La Calera, como parte del Festival del Diablo III, un evento que, más allá de los calificativos que despierte su nombre, es un tributo a las corrientes del rock duro.

“No es fácil hacer este festival, porque creen que es satánico, pero el Diablo es solo un personaje que invita a la gente a un festival para pasarla bien”, explica Alfonso Pinzón, creador del evento y exbaterista de la banda Agony.



En esta edición del festival se encontrarán las bandas Accept y Sodom, por Alemania; Terrorizer, Exodus (EE. UU.), Samael (Suiza), Witchery (Suecia), Criminal (Chile), Krueger (Venezuela), y por Colombia: Revenge, UnderThreatm, Sagros, Pitbull, Absolution Denied, I.R.A., Chite, Kariwa, Patricio Stiglich Project, Ataque de Pánico, Triple X, Awakenin The Atoning Death y Riptor.



Accept, que es recordada por canciones como el himno I’m a Rebel, viene sin el reconocido cantante Udo –que salió de la banda en malos términos–, quien fue reemplazado por Mark Tornillo, desde el 2009.



“Nacimos cuando incluso nadie lo llamaba heavy metal, era art rock (...) Luego en los 90 fue difícil para todos en el metal, el mercado quería algo más comercial, pero volvimos a armar todo a la manera que queríamos con Tornillo”, explica Hoffmann, tras 15 álbumes en estudio, siendo el último se titula The Rise of Chaos (2017). También, varias separaciones y reuniones: “Hoy, la química es la mejor”.

¿Dónde y cuándo?

Sábado 25 de noviembre, en Hollywood (La Calera). Buses desde la calle 72 con carrera 13. Boletas: $ 250.000. Detalles en: festivaldeldiablo.com



