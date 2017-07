Abelardo Carbonó tocará champeta y lo que él quiera

Este Sábado, la fiesta Alcaparras Subterráneas Vol. 2 se llenará de sonidos costeños, gracias a un grande de la creación de la champeta: Abelardo Carbonó.Nacido en Ciénaga (Magdalena) hace 69 años, Carbonó cuenta que desde sus inicios “lo que llamó la atención de mi música es que suena algo extraña y ha llegado a gustar incluso en Europa, porque es totalmente natural”, señaló.

El guitarrista, hijo y nieto de dos reconocidos intérpretes de este instrumento en la zona del Magdalena, dejó su tierra natal cuando tenía 18 años y se fue a Barranquilla con la intención de estudiar medicina, pero terminó integrándose a la Policía Nacional, donde estuvo casi dos décadas, hasta que ratificó que lo suyo era realmente la música.



Además, Carbonó forma parte de ese grupo de músicos a los que el reconocimiento nacional e internacional les llegó tarde, pero que no eran desconocidos en su región, donde siempre han formado parte de las fiestas, como la Niña Emilia y Petrona Martínez, entre otros.



“En giras que he hecho, en Alemania, Holanda o Dinamarca, me he encontrado con africanos con los que no podemos hablar. Sin embargo, al oír mi música, hemos podido entablar comunicación sin necesidad de cruzar palabra”, agrega Carbonó.

Afirma que esto se debe a que lo suyo es algo genuino, pero que además él le ha hecho su aporte poniéndoles otro tipo de músicas a sus trabajos.



“En una de estas giras internacionales, un día me presentaron a un guitarrista que tocaba en un festival antes de mí. Se subió e hizo lo suyo, muy diferente a mi música, y le gustó mucho a los asistentes. Entonces me pregunté: ‘hombe, ¿ahora qué voy a tocar?’. Le dije a uno de la banda ‘tú haz algo con rock’, a otro le dije ‘haz algo con bolero’, y yo me puse a tocar La araña picúa, de Guillermo Buitrago”.



“Yo no sé qué carajos escucharon allá –sigue–, pero apenas terminé esa canción, empezaron a gritar, en español, que tocara otra. Es que la música pa’ mí es como un sancocho: yo cojo una ranchera y le meto alguna vaina y termina siendo un calipso”, concluye.



Carbonó, dando muestras de su versatilidad con la que hace su música, ofrecerá mañana un espectáculo que tiene su sello propio, que siempre gusta.



En este encuentro se presentarán, además, DJ Gala Galeano, componente de agrupaciones como Frente Cumbiero, Ondatrópica y Los Pirañas; Lucas Silva, director del sello discográfico Palenque Records, y DJ Maniquí, el residente de esta fiesta que llega a su segunda edición.

¿Dónde y cuándo?

15 de julio. Auditorio Lumiére. Carrera 14 n.° 85-59, Bogotá. Teléfono: 300 787-8753. Entradas: 20.000 pesos.



Alejandro Calderón Merchán

Para EL TIEMPO