A mis espaldas / El lenguaje en el tiempo

02 de mayo 2018 , 12:05 a.m.

02 de mayo 2018 , 12:05 a.m.

“ ‘Aquí a mis espaldas vemos la cantidad de personas intentando entrar’. Todos los mortales, en el planeta Tierra, tenemos una sola espalda. Luego, siempre debemos decir: ‘Aquí, a mi espalda, vemos la cantidad de personas intentando entrar’ ” (blog de Nubia Camacho).



El ‘Diccionario de la lengua española’, DLE, 2014, dice que las palabras tijera, tenaza, pantalón, nagua, calzoncillo y nariz se usan en plural con el mismo sentido que en singular, lo que se ve de manera especial en las frases hechas, como “No se puede coger ni con tenazas” (‘está sucio’), “Es el que lleva los pantalones” (‘el que manda’), “No tiene ni para segundas naguas” (‘es pobre’), “Quedó con un palmo de narices” (‘frustrado’)…

En el caso concreto de espalda, el DLE dice lo mismo, y registra numerosas frases hechas, como las siguientes: “Tiene espaldas de panadero” (‘anchas’), “Lo hizo a mis espaldas” (‘aprovechó mi ausencia’), “Cargado de espaldas” (‘jorobado’), “Cúbreme las espaldas” (‘protégeme’ o ‘sé mi cómplice’), “Se ve de espaldas” (opuesto a ‘de frente’), “Se fue de espaldas” (‘cayó hacia atrás’ o ‘se sorprendió’), “Le están picando las espaldas” (‘lo están alcanzando’, en una persecución), “Tiene mucha carga sobre sus espaldas” (‘muchas responsabilidades’).



Una curiosidad relacionada con este uso es que la palabra guardaespaldas (‘escolta’) solo se usa con s final, tanto si va en singular, “Esta vez conocerás al actual guardaespaldas y guardián de Lio, que tuvo un pasado muy oscuro en Barcelona”, como si va en plural, “Moon Jae-in está llamando la atención por el equipo de guardaespaldas que tiene”. A diferencia de la palabra espalda, que puede alternar válidamente con espaldas, esta tiene una sola versión válida, guardaespaldas. Si no se pudiera decir que un mortal tiene espaldas, la voz guardaespaldas, en singular, sería incorrecta.

Trasescena

“La tras escena ha terminado por tomarse la escena en el país”.



“La trasescena” es lo mismo que “detrás de bambalinas”, es decir, lo que no se ve en el escenario, lo oculto al público, lo que no trasciende, lo reservado, lo íntimo. Con este sentido no se escribe tras escena, separado, sino trasescena, pegado. Se trata de una palabra compuesta por el prefijo tras- (‘al otro lado de’) y el sustantivo escena, y constituye una sola palabra, similar a trastienda o trascriptor.

Cannabis

“Al legalizar el cannabis medicinal se quita el estigma sobre su uso”, “Impacto comercial de la cannabis medicinal”. El primer titular corresponde a un periódico colombiano, y el segundo, a uno panameño. Según el DLE, cannabis puede ir como voz femenina, la cannabis, o masculina, el cannabis. Este último uso es el más habitual en nuestra prensa y en la calle.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52