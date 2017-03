Muere Derek Walcott, premio Nobel de Literatura 1992

Walcott nació en la ciudad de Castries en Santa Lucía, una de las Islas de Barlovento en las Antillas Menores, y era sometido a diálisis, dijo un allegado a la familia.



La experiencia de crecer en una isla volcánica aislada, una excolonia británica, tuvo una fuerte influencia en la vida y el trabajo de Walcott, según recuerda la página web de los Premios Nobel.



Su padre, un acuarelista bohemio, murió cuando Derek y su hermano gemelo, Roderick, tenían solo unos pocos años y su madre dirigía la escuela metodista de la ciudad.



Tras estudiar en el St. Mary's College en su isla natal y en la Universidad de West Indies en Jamaica, Walcott se trasladó en 1953 a Trinidad, donde trabajó como crítico de teatro y arte.



A los 18 años, hizo su debut con ‘25 poemas’, pero su descubrimiento vino con la colección de poemas, ‘En una noche verde’ (1962).



En 1953 se trasladó a Trinidad, donde trabajó en el teatro, impartió clases y ejerció la crítica de arte hasta que obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar en Nueva York mientras que seis años después, a su regreso a Trinidad, fundó su propio grupo de teatro, el ‘Trinidad Theatre Workship’, en el que tuvo la oportunidad de representar sus primeras obras teatrales.



En 1962, cosechó su primer éxito literario con la antología ‘In a Green Night’, publicada en Londres y en la que se recogían poemas escritos por Walcott entre 1948 y 1960.



Después de ejercer como profesor en distintas universidades del Caribe, a principios de la década del 80 fijó su residencia en Estados Unidos y en 1984 comenzó a enseñar Arte Dramático y Literatura en la Universidad de Boston.



El 8 de octubre de 1992, la Academia sueca de las Letras acordó concederle el Premio Nobel de Literatura, dotado con 6,5 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares).



Parte de este dinero lo dedicó a la creación de un centro artístico en Rat Island, cercana a su natal Santa Lucía, y que se inauguró en enero de 1996.



Un día después de recibir el Nobel, el 11 de diciembre de 1992, la Unesco anunció su nombramiento como miembro de la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo, presidida por Pérez de Cuellar y formada por una docena de personalidades.



Fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Alcalá de Henares el 10 de junio de 1994.



Walcott está considerado por la crítica como una de los principales poetas de habla inglesa.



Su obra, integrada por poesía y piezas teatrales, está muy marcada por su procedencia caribeña y por el "mestizaje" de culturas y razas que se da en su familia.



Entre sus obras dramáticas figuran: ‘Harry Dernier’ (1952); ‘Dream on Monkey Mountain and other plays’ (1970); ‘The joker of Seville and Oh! Babylon’ (1978); ‘Remembrance and Pantomime: two plays’ (1980); y ‘Three plays’ (1986)".



Y entre sus libros de poesía: ‘25 poems’ (1948); ‘Epitaph for the young’ (1949); ‘Poems’ (1951); ‘In a green night’ (1962); ‘Selected poems’ (1964); ‘The castaway and other poems’ (1965); ‘The Gulf and other poems’ (1969) y ‘Another life’ (1973).



Además destacan ‘Sea grapes’ (1976); ‘The star-apple kingdom’ (1979); ‘Selected poetry’ (1981); ‘The fortunate traveller’ (1981); ‘The caribbean poetry of Derek Walcott’ (1983); ‘Midsummer’ (1984); ‘Collected poems’ (1986); ‘The Arkansas testament’ (1987); y ‘Omeros’, publicada en 1990, en Nueva York y que ha sido definida por la Academia Nobel como una "majestuosa epopeya caribeña".



Derek Walcott estaba divorciado y era padre de tres hijos.



San Juan

EFE