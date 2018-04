Actriz de ‘Game of Thrones’ estará en el Cómic Con de Bogotá

Ella también es recordada por su papel de Ramsey, en los episodios 7 y 8 de la saga cinematográfica de 'Rápidos y Furiosos'; también apareció en la película de Netflix ‘The Titan’.

“Teníamos algunas opciones en proceso, pero logramos que Nathalie Emmanuel nos acompañará luego de una serie de contactos que duró un par de meses. La británica tenía una agenda disponible para acompañarnos”, explica Julio Caballero, organizador del Cómic Colombia, que se realizará en Bogotá del 8 al 11 de junio, en Corferias.



La intérprete es la primera invitada internacional a este encuentro con el mundo del entretenimiento, los videojuegos, Cómics y series de televisión que llega a la capital colombiana después de la experiencia de cinco ediciones del Cómic Con, en Medellín. La más reciente se llevó a cabo del 18 al 21 de mayo del año pasado y tuvo-entre otros- a Nicolaj Coster-Waldau, el actor que interpreta a Jamie Lannister en Game of Thrones’, junto a Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie ‘Stranger Things’,

Una de las escenas de Missandei Una de las escenas más importantes de Missandei en 'Game of Thrones' Una de las escenas más importantes de Missandei en 'Game of Thrones'



“El proceso comienza con una serie de charlas con el agente o representante de la invitada, quien mira la agenda de actividades o grabaciones. Luego se le manda la propuesta de invitación y el artista decide si viene al evento”, explica Caballero. “Por ejemplo, para conseguir a Coster-Waldau, fue una negociación de cuatro meses”, agregó.



Caballero reconoce que es un trabajo con un cierto suspenso, pues los actores conocidos de series o películas que deciden participar en convenciones de fanáticos del entretenimiento, toman estas invitaciones como una propuesta alterna a su verdadera prioridad: actuar.



“En algunas ediciones del Cómic Con uno de los invitados puede cancelar hasta faltando cuatro días para el evento. Por eso hay un cierto halo de suspenso en todo esto. En Brasil Coster-Waldau tuvo que cancelar su participación y fue sustituido por Hafþór Júlíus Björnsson, el actor que interpreta al personaje de la montaña en la serie”, agrega el organizador.



Pero todo está listo para recibir a Nathalie Emmanuel. “Ella no ha pedido cosas exageradas, sino lo típico: un camerino personal en el evento, seguridad, una suite en hotel…,” asegura Caballero, quien promete que los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a la estrella de 'Game of Thrones'.



“Es interesante el hecho de que al país están viniendo muchos famosos a rodar películas, pero es casi imposible un espacio para tener un contacto con sus seguidores, con el Cómic Con se hace realidad tenerlos cerca”, opina.



La gente también les escribe para que traigan a sus estrellas favoritas. “Nos han pedido que traigamos a Finn Wolfhard, protagonista de ‘Stranger Things’. Nosotros soñamos con tener a Stan Lee (el genio creativo de Marvel); a Jason Momoa o Lena Headey (también de Game of Thrones) o a uno de los protagonistas de Harry Potter, Star Wars o The Walking Dead”, comenta Julio Caballero.



Para él, “Cuando la industria del cómic este más fortalecida en Colombia, sería muy interesante también contar con personalidades como Frank Miller, Jim Lee (de DC. Cómics) o Neal Adams, uno de los mejores dibujantes de Batman”, finaliza.



CULTURA EL TIEMPO