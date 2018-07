Mick Jagger cumple 75 años, el más jóven de los viejos rockeros

El deporte, junto con sus genes y antecedentes familiares, han jugado a su favor para mantener la misma figura flaca del adolescente que actuaba gratis en los bares de Londres a principios de los sesenta. Esa que conservó a lo largo de su carrera a pesar de sus momentos más oscuros como la muerte de su pareja L'Wren Scott, y sus más felices como lo hacía notar en sus actuaciones mientras brincaba, saltaba y corría y los tabloides británicos lo apodaban "caderas de serpiente".

Hace apenas unas semanas, Jagger estaba de gira con los Rolling Stones y acompañado de su hijo de dos años, quién es menor que su bisnieto. La vida del artista que no rehusó los excesos propios de las estrellas de la música, tuvo aún así algunos recesos por la afectación de su salud. Uno de sus principales ejemplos vitales, para cambiar de vida a finales de los noventas, fue su padre, un profesor de educación física que vivió hasta los 93 años y diseñó algunos de los programas de entrenamiento que ha seguido.

La música, el estilo de vida y sus complicadas relaciones familiares y de pareja parecen ser los tres pilares que definen la vida de Jagger.



En diciembre de 2016, el músico asistió en un hospital de Nueva York al nacimiento de su octavo hijo, al que llamó Deveraux Octavian y que tiene 45 años menos que su hermana mayor, Karis.



La madre del pequeño Dev, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick, tenía 29 años cuando dio a luz al que era su primer hijo. El romance con Hamrick permitió aparentemente que Jagger pasara página de la muerte de la que había sido su novia durante 13 años, la exmodelo y diseñadora de moda L'Wren Scott.

Muestra al líder de The Rolling Stones, el británico Mick Jagger, mientras actúa sobre el escenario en el festival de Glastonbury 2013 en el Reino Unido. Foto: EFE

Jagger que ha compuesto sin descanso innumerables temas dedicados a la rebeldía y los excesos, también ha tenido una dosis de realeza en su carrera. De hecho en 1967 había sido nombrado por La Reina Isabel II, durante su cumpleaños, como Caballero de la Orden del Imperio Británico.



En Cuanto a la discografía de la banda, y en honor al cumpleaños del rockero, la lista Billboard, propuso las mejores 100 canciones de Jagger, en las que están



1, "Honky Tonk Women," The Rolling Stones, No. 1 (4 weeks), Aug. 23, 1969

2, "(I Can't Get No) Satisfaction," The Rolling Stones, No. 1 (4 weeks), July 10, 1965

3, "Start Me Up," The Rolling Stones, No. 2, Oct. 31, 1981



En los tres primero puestos, que hoy le rinden honor.



EFE Y CULTURA​