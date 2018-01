¿Qué significa que Meryl Streep regrese a la TV? 

Luego de seguir liderando la cantidad de las nominaciones a los premios Óscar con 21, Streep afrontará el reto de ser parte de uno de los dramas televisivos de mayor relevancia el año pasado.





'Big Little Lies', con el que HBO ofreció un misterio enmarcado en un complejo universo femenino, sino que planteó discusiones alrededor de maltrato y las batallas que tienen que lidiar todos los días las mujeres en sus diferentes entornos.

Pero realmente, representa una oportunidad de lujo a la protagonista de The Post: los secretos del Pentágono, para afianzar no solo un terreno ya recorrido con producciones como Holocausto, 'Angels in America' y 'Web Therapy'; sino para fortalecer una conciencia de género y conectar con las reflexiones acerca de abuso y el acoso contra las mujeres, en la meca del cine estadounidense'.



En su primera temporada 'Big Little Lies' consiguió cuatro Globos de Oro y tres premios Emmy. Aunque en un principio se pensó como una historia de solo ocho episodios, el impacto en la crítica y el público extendieron su expectativa de vida.



A eso se suma la buena química de sus protagonistas: Reese WiThespoon, Shailene Woodley y Laur Dern, quienes se unirán en el nuevo ciclo de la serie junto a Meryl Streep como parte de una intriga que revelará los alcances de la amistad y, posiblemente, las consecuencias de un asesinato.



"El punto fuerte de la serie es que hace que la experiencia de una inevitable catástrofe resulte interesante de observar, como verse cautivado por un accidente automovilístico a cámara lenta", aseguró Sonia Saraiya, en la revista 'Variety, de esta producción televisiva que en esta etapa contará con la dirección de la británica Andrea Arnold ('Fish Tank', 'Transparent').



