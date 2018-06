Conozca los nuevos retos de los artistas en el mercado musical

Hace apenas una década, debíamos juntar el dinero para comprar la discografía completa del artista que nos gustaba sin embargo, cada vez que encontrábamos una banda nueva debíamos empezar de nuevo el proceso de la recolección y de búsqueda del CD que tuviera las canciones que más nos gustaran. Hoy en día, la libertad del público para escoger que quiere escuchar es cada vez más amplia. No hay un límite de canciones ni de artistas. Una vez entran los artistas a las plataformas musicales como Dezeer y Spotify, las personas pueden escucharlos y encontrarlos con sólo un ‘click’ en la web.

Inauguración de la tienda de Tower Records en Cali, en 2005 Foto: El Tiempo

Este tipo de plataformas musicales varía, por ejemplo Deezer, Claro música y Spotify, no necesariamente firman el contrato con los músicos sino con compañías que centralizan estos artistas como lo es Onerpm. Los primeros, son quiénes interactúan más con el público y la organización del contenido, Onerpm, en cambio empodera a los artistas y las disqueras para permitirles el acceso con estos proveedores de servicio digital.

En este sentido, como lo menciona Emmanuel Zunz, cofundador de Onerpm “el servicio de distribución y mercado puede manejarse de manera más fluida para que tanto los oyentes tengan la oportunidad de escuchar otros sonidos como para que los artistas puedan ser conocidos”. Por ejemplo, la Compañía Onerpm propone que desde la contratación se admita la entrada de diferentes tipos de artistas cambiando, claro, el contrato que se firma según el éxito de sus canciones. En esta compañía, el proceso funciona del siguiente modo: “Los músicos entran en un período de prueba en el que tienen la oportunidad de ser escuchados en diferentes aplicaciones como Deezer, Claro múisca, Spotify, etc, y dependiendo de la acogida del público se realiza el contrato con el artista” cuenta el empresario musical.

Asimismo, este tipo de plataformas promueven el trabajo descentralizado, como lo evidencia ONErpm que tiene pequeñas sedes de no más de 30 personas distribuidas, en Colombia, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos que favorecen la conexión entre países. Aunque los retos en el mercado musical no cesan, también es necesario reconocer los diferentes cambios en la tecnología y las audiencias que están en búsqueda constante de nuevos sonidos, gracias a la misma facilidad de obtenerlos. Esto satisface a la audiencia y por ello el mercado va en acenso, incluso afirma el fundador que ONErpm “ya son 100.000 los subscriptores, y la cifra parece ir en aumento”.



Aunque paralelamente algunos coleccionistas y aficionados prefieren mantener sus discos y vinilos, es un mercado reducido, algunas veces con propuestas alternativas y funciona bajo otras lógicas por estar inmersos en la era digital.



En Brasil hace aproximadamente 13 años Emmanuel Zunz trabajaba con músicos independientes de las Favelas brasileras. El frances y empresario musical tenía claro que su trabajo estaba al lado de la música y que además debía estar enfocado en una razón social. Así que fundó una disquera y trabajó en ella, hasta que en el 2010, tras la competencia y el cambio en la industria Zunz decidió comenzar con la construcción de una plataforma digital en Brasil. La compañía se conoce como ONErpm 'ONE Revolution People's Music’ ‘Una Revolución de la música de la gente’ y hoy en día es una de las 20 principales redes multicanal (MCN) en YouTube. Cómo muchas otras está cambiando no sólo el modo en el que se consumé música sino la forma en la que las personas se relacionan con ella.

Emmanuel Zunz, cofundador de Onerpm. Foto: Cortesía: ONErpm

Las disqueras de antes como Discos Fuentes, una de las más conocidas en Colombia, han tenido que adaptarse al nuevo mercado o desaparecer en el intento. La mayoría de la gente ya no consume la música en un “disckman” y ahora mucho menos en grabadoras o en tornamesas. La industria de la música ha cambiado y de una manera sideral. Incluso, afirma Emmanuel Zunz “es muy posible que las disqueras se trasformen totalmente y produzcan música de una forma más democrática convirtiéndose en otro tipo de negocio”.



Sin embargo, este cambio no es necesariamente negativo. Con la propuesta de otros mercados y una mayor competitividad en las plataformas tecnológicas el negocio deja de pertenecer a una sola empresa para empezar a fragmentarse en el manejo de distintas plataformas.



Como dato curioso, según las cifras de Onerpm el género musical más escuchado en Colombia es el urbano y sus fusiones con reggaetón. También, en este mismo país una de las artistas más escuchadas es Greecy Rendón. Asimismo, en las cifras que incluyen Latinoamérica y Estados Unidos, el cambio no es mucho, el género más escuchado también es el urbano y las proyecciones indican que seguirá pegando fuerte.



