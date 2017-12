¡Mamma Mia!, irá al cine otra vez

Meryl Streep, Pierce Brosnan y Colin Firth regresarán al universo cinematográfico y musical con el filme Mamma Mía, que estrenará su segunda parte en julio del próximo año.

'¡Mamma Mía! Here We Go Again', es el título de esta nueva producción que se inspiró en la banda de pop sueca Abba y que en el 2008 se estrenó como película, recaudando más de 600 millones de dólares de taquilla en todo el mundo.



La historia retoma las aventuras de Sophie (Amanda Seyfried), que ahora está embarazada, y su inusual familia. Fue escrita y dirigida por el británico Ol Parker.

Parker es recordado por su trabajo como guionista de las dos películas de 'El exótico Hotel Marigold' y haber dirigido' Imagine Me and You' y 'Now is Good'.



Ahora, tiene el reto de superar el éxito de su antecesora sin perder el tono irreverente y tierno que marcó el éxito. Otra novedad que ofrece esta nueva apuesta, es la aparición de la cantante y actriz estadounidense Cher.

Este es el tráiler de la película:.

CULTURA EL TIEMPO@CulturaET