Del balón al micrófono: los futbolistas que también son cantantes

Fuera del campo, los futbolistas ocupan su tiempo libre en muchas cosas distintas a entrenar. Además de ser hábiles con el balón, algunos han decidido explorar su talento en otros deportes o en pasatiempos que poco tienen que ver con el fútbol.

Por ejemplo: el legendario goleador de la selección argentina, Gabriel Omar Batistuta, ha cabalgado en más de una ocasión para disputar partidos de polo; el ex delantero inglés Michael Owen, balón de oro en 2001 y también aficionado a los caballos, prefiere la velocidad cuando monta como jockey; el defensa central del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué ha participado en importantes torneos de póker y el campeón del mundo con Italia en 2006, Andrea Pirlo, es dueño de un viñedo en Brescia, Italia.



Sin embargo, no todos tienen pasiones tan discretas o alejadas de los focos. Algunos jugadores han llevado la relación entre la música y el fútbol más allá de los cantos de los hinchas, las canciones oficiales de los torneos y las presentaciones de importantes artistas en las finales. (Conozca las Mejores canciones de los mundiales de fútbol)



Juan Fernando Quintero, Sergio Ramos, Dani Alves, Ronaldinho Gaúcho, José Manuel Pinto y Jesé Rodríguez tienen en común algo más que haber jugado en la península ibérica. Todos ellos se han animado más de una vez a cambiar el balón por el micrófono.

Juan Fernando Quintero

La amistad que mantienen el número 20 de la selección Colombia y el cantante Maluma, se remonta a los partidos entre las divisiones menores de clubes de Medellín, cuando tenían apenas 11 años. Los dos siempre estuvieron atraídos por la música y el fútbol, sin embargo, al crecer tomaron rumbos distintos.



Y aunque Maluma únicamente llegó a jugar con las inferiores del Atlético Nacional, Quintero no se quedó con las ganas de probar sus dotes de cantante. Pues pese a que el volante creativo de River Plate, aún no se anima a lanzarse como solista, ya ha colaborado con el puertorriqueño Luigi 21 Plus en el tema No te enamores (sencillo que estuvo incluido en el álbum Back to Basics (2016) del cantante boricua) y grabó junto a Landa Freak y Element Black, la canción, Cibernauta (2017).

Faustino ‘El Tino’ Asprilla

Antes de viajar al mundial de Estados Unidos 94’, Faustino Asprilla aterrizó en Cali para grabar junto al grupo Niche una composición del maestro Jairo Varela en honor al delantero. En aproximadamente seis minutos, Tino y gol (1994) hace un pequeño recuento de la historia del jugador, desde su infancia en Tuluá hasta su éxito en el fútbol del viejo continente.



Algunos fragmentos de narraciones de goles y el particular sello de la salsa de Niche acompañan la voz del vallecaucano, que luego de cantar en voz propia una canción que habla de él mismo, cierra diciendo pausadamente, “sueño con ese día, como sueño con la manga, el guayabo y mi pelota de trapo”.

Dani Alves

El lateral del PSG y la selección brasileña se perdió el mundial por una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha el mismo día que conseguía su título número 38. Durante el encuentro por la final de la copa de Francia frente al AS Mónaco de Radamel Falcao, (partido que ganaron los parisinos por 7-1) Alves sufrió una lesión que lo relegó de las canchas por lo menos seis meses.



Sin embargo, la alegría del jugador que más títulos acumula en la historia del fútbol, no se vio opacada por la mala noticia. Mientras transcurrían las primeras semanas de su recuperación, el brasilero mostró a los seguidores de sus redes sociales, los avances de su nueva canción Suave, tema que promocionó como el ‘summer hit del 2018’ y lanzó un día después de que inició la copa del mundo en Rusia.

Ronaldinho Gaúcho

La característica sonrisa del campeón del mundo con Brasil en 2002 y balón de oro en 2005, es un rasgo que lo ha identificado durante toda su carrera. Y aunque este año anunció su retiro del fútbol, parece que sus aficionados aún podrán disfrutar del espectáculo del astro brasilero, ahora desde los escenarios.



En canciones como Vamos beber (2015), Eu sou do mundo, um vencedor (2016) y Professor Da Malandragem (2017), Ronaldinho ha acompañado en los últimos años a varios artistas brasileños, mientras demuestra sus habilidades como cantante.

Sergio Ramos

El capitán y emblema del Real Madrid y el seleccionado español es otro jugador que no teme probarse en disciplinas diferentes al fútbol. Después de ganarlo todo con el trece veces campeón de Europa, conquistar dos Eurocopas consecutivas y un mundial de fútbol en 2010 con su selección, Sergio Ramos ha decidido apoyar a España, ahora no solo dentro de la cancha sino también fuera de ella.



En el 2016, de cara a la Eurocopa organizada en Francia, el andaluz se estrenó como interprete al entonar junto a la cantante Niña Pastori, La Roja baila, el himno oficial de la selección española para el torneo que terminaría levantando Portugal. Recientemente, el defensa central compuso y cantó junto a Demarco Flamenco, Otra estrella en tu corazón (2018), canción que alienta al conjunto español para el mundial de Rusia y ya alcanza los 11 millones de visualizaciones en YouTube.



Además, el jugador se animó a lanzar su primera canción como solista, llamada SR4 (2018), un rap escrito por él, en el que habla de su vida.

José Manuel Pinto

El ex portero del FC Barcelona, es tal vez el futbolista más experimentado y preparado en el ámbito musical. Pues además de atajar durante siete años para el club azulgrana, también es ingeniero de sonido, compositor y productor musical.



En el 2000 cuando militaba en el Celta de Vigo español, fundó su propio sello discográfico, Wahin Makinaciones y desde entonces, ha conquistado en esta industria algunos éxitos comparables con sus triunfos en el equipo barcelonista.



En 2016, Pinto ‘Wahin’ recibió un Latin Grammy al Mejor álbum flamenco por el disco Ámame como soy de Niña Pastori, producción en la que trabajó como ingeniero de sonido. Asimismo, el español ha conseguido poner a sonar su música en Hollywood, a través de la banda sonora de películas como con Rápido y Furioso 8 (La Habana) y Un novato en apuros 2 (Papi Papi). En abril de este año, Pinto anunció su ‘fichaje’ por la discográfica Sony Music Latin.

Jesé Rodríguez

El canterano y ex jugador del Real Madrid, inició su carrera musical integrando la agrupación Big Flow en compañía del DJ y productor Nuno N.Bi, a la par que continuaba su vida futbolística, dúo que se disolvería en 2014, cuando Rodríguez decidió continuar como solista.Así fue como en su etapa en solitario, nacería Jey M, el nombre artístico del delantero del Stoke City inglés y ex jugador PSG y la unión deportiva Las Palmas. Entre los sencillos lanzados por el español, hay canciones como Yo sabía (2015), Bonita (2017), La Prueba (2018)