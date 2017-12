Llega a las salas de cine 'Jumanji, en la selva'

28 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Vuelve una de las películas de aventura y ciencia ficción más recordada de los últimos años, esta vez, con una reinvención del filme original. Cuatro jóvenes de bachillerato descubren una vieja consola de videojuegos con uno que no sabían que existía: ´Jumanji´. Conocerlo ha provocado que sean lanzados a la jungla de éste convirtiéndose cada uno en el avatar que escogieron para jugar. Los chicos descubren que no solo deben hacer lo que el pasatiempo les pide, tendrán que intentar sobrevivir a él. Para volver al mundo real, experimentarán el episodio más peligroso de sus vidas con un objetivo principal, no quedar atrapados en el juego.



La película estará en salas de cine a partir de hoy 28 de diciembre de 2017.