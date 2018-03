Lily Allen anuncia su próximo álbum, 'No Shame'

La cantante británica Lily Allen, anunció su cuarto álbum de estudio titulado No Shame, el cual tiene previsto estrenar en el mes de junio. El primer adelanto del nuevo álbum, salió en diciembre de 2017, cuando publicó la canción Trigger Bang, junto al rapero británico Giggs.

Este, será el primer trabajo discográfico de la artista desde 2014, año en el que lanzó su tercer álbum, Sheezus, luego de haber estado alejada de la música durante cuatro años, tiempo en el que se dedicó a sus dos hijas, y a un proyecto en la industria de la moda llamado Lucy In Disguise, junto a su hermana Sarah Owen. Negocio, que cerró sus puertas ese mismo año, y decidieron continuar a través de internet.

Allen publicó hace unas horas, los sencillos Three, una balada, y Higher, un tema con tintes de hip hop, canciones que harán parte de su nuevo trabajo discográfico, y sobre a las que se refirió en Instagram. “No puedo estar más feliz con la respuesta tan positiva que han teniendo”, comentó la cantante en la red social.

La artista de 32 años, hija del actor galés Keith Allen, saltó a la fama con la canción Smile, la cual hizo parte de su primer álbum Alright, Still (2006). Producción a la que le seguiría It's not me, it's you (2009), que alcanzó los primeros lugares en el Reino Unido. Allen, ha sido nominada a varios galardones, como el Grammy, el BRIT Award y los Video Music Awards de la cadena MTV.