Estéreo Pícnic se despidió con un aire de experiencia

Las despedidas no siempre son buenas, pero en el caso de la novena edición del Estéreo Pícnic, su adiós fue una apoteósica mezcla de rock, electrónica, fusión y, sobre todo de mucha experiencia: un reflejo común en las agrupaciones más grandes de la programación del tercer día esta fiesta musical que ya hace parte del recuerdo.



La alfombra de lodo y las gotas que caían con fuerza de las nubes no consiguieron alejar a los fanáticos de la banda de rock colombiana Diamante Eléctrico que desde las 4:00 p.m. mantuvo activos a los asistentes a su recital más importante, puesto que no solo descargaron algunas de sus canciones más conocidas, sino que trajeron a un invitado de lujo: Billy Gibbons, el guitarrista de la mítica agrupación estadounidense ZZ Top.

“No tengo palabras para presentar a este muchacho”, bromeó Juan Galeano y bajista de la banda nacional, al referirse al famoso guitarrista invitado quien saludó a una audiencia que no dejaba de gritarle palabras de cariño. Gibbons sonrió, tocó un poco su larga barba y disparó el primer riff de su guitarra con el clásico 'La Grange', que hizo famoso con sus compañeros de ZZ Top.



“Fue una tarde fría de puro rock and roll, pero valió la pena”, comentó un emocionado asistente que saltó toda la canción. Gibbons y Diamante Eléctrico tocaron en una sincronía muy especial y emotiva, como viejos camaradas de sesiones musical.



No en vano el ídolo ya colaboró con los músicos bogotanos en la canción 'Días raros' (que vino como anillo al dedo por el tono gris y lluvioso que imperó por un buen rato). Quizás la reflexión al final de ese recital era que tanto Diamante Eléctrico como Billy Gibbons hubieran merecido tocar un par de horas más tarde, para así haber ganado un poco más de público.



Uno de los momentos memorables del día estuvo a cargo del grupo británico Royal Blood, conformado por Mike Kerr y Ben Thatcher. Con dos únicos instrumentos, el bajo y la batería, la banda estremeció al público con su contundente explosión de rock en el escenario Tigo Music.



"Nuestro sonido se define por lo que Ben y yo logramos cuando tocamos juntos. No se trata de las canciones o los instrumentos que tocamos, nuestro sonido llega con la interacción que tenemos entre nosotros", contó Kerr en entrevista con EL TIEMPO minutos antes de su presentación.



El grupo, que apenas lleva cinco años de carrera, ha salido de gira con bandas tan importantes del rock como Queens Of The Stone Age y Foo Fighters. En su paso por el Estéreo Pícnic el dúo interpretó canciones como 'Figure It Out', 'I Only Lie When I Love You' y 'Lights Out'. Royal Blood fue uno de los favoritos del público en el tercer día del evento.

En el escenario Chevrolet Beat, la agrupación colombiana Telebit hizo que público coreara canciones como 'Sombras', 'Meridianos', 'Somos Coyotes' y 'Doce Vientos', pero también invitó al público a escuchar con atención el mensaje político de la canción 'Ciegos Corazones'.



"Este país es de ustedes y de nosotros. Para que dejemos de ser ciegos corazones, vamos a votar y a quitarle el poder a los que siempre lo han tendido", dijo el vocalista de Telebit, Daniel Acosta, a manera de introducción antes de interpretar el sencillo.



En ese momento, pero en el escenario Budweiser se presentó el dúo británico Oh Wonder, conformado por Josephine Vander Gucht y Anthony West. El grupo siempre sonriente y emocionado, narraba historias detrás de sus canciones y le confesaba a la audiencia su dicha al estar tocando por primera vez en Colombia.



La fuerza latina regresó con la aparición de Zoé en el escenario principal, esta fue su tercera participación en el festival colombiano. "Tocar en Colombia es como jugar como local", confesó León Larregui, líder del grupo.



La banda interpretó 'Azul', su más reciente sencillo, pero también le dio la oportunidad al público para cantar 'Luna', '10 A.M.', 'Poli', 'No Me Destruyas' y 'Labios Rotos'. La elegida para cerrar la presentación fue 'Soñé'.

Zoé toca ‘Luna’ en la noche del último día de #FEP2018 pic.twitter.com/L2LLD8ga6k — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 26 de marzo de 2018

A unos metros de la presentación de los mexicanos Zoé, en el escenario Budweiser los beats electrónicos se silenciaron un rato para dar paso a la banda de Ohio (EE. UU) The National, que recordó ese toque nostálgico, casi melancólico, de sus canciones.



Matt Beringer, su vocalista, caminó de un lado al otro del escenario antes de aferrarse al micrófono con su voz profunda y recordar canciones como 'Guilty Party', 'I Need My Girl', 'Day I Die' o 'Fake Empire', con las que finalizó otro aporte de rock maduro en el Estéreo Pícnic.



En el mismo tono de experiencia musical, pero diferente estilo, a las 10 p.m. llegó el turno de LCD Soundsystem, esa camada de excelentes músicos comandados por James Murphy, quien fue capaz de entregar una de las mejores recetas de electrónica, rock y un poco de experimentación rítmica.



Murphy estaba feliz portando su camiseta de la Selección Colombia de Fútbol con su nombre escrito en la espalda. Él y su decena de músicos sintió el cariño de una multitud que llenó de nuevo ese tapete de lodo y prado que dejó la lluvia en el escenario más grande del festival.



Con una propuesta con aires de la música de los ochenta y ritmos que podían pasar de una tranquila melodía de pop, para luego convertirse en un maquina demoledora de sonidos electrónicos y roqueros; LCD Soundsystem fue el rey de la noche, gracias a su excelente coordinación en su presentación y en canciones como 'Daft Punk Is Playing at My House', 'Dance Yourself Clean' y 'All my Friends', a las que la gente respondió con un baile hipnótico y relajado, casi siguiendo el tono que definió el tercer día del festival.



La puesta en escena del grupo bien podría compararse al laboratorio de un científico: muchos instrumentos, botones y cables estaban dispuestos en un círculo que rodeaba a los artistas. Todos esos elementos cumplían una función primordial en la elaborada construcción de las canciones, lo decorativo era añadidura.



The Black Madonna y Dj Snake cerraron el evento, cada uno a su propio estilo. La primera incorporó en su presentación varios ritmos tropicales con mezclas de dance e invitó al escenario a un grupo de bailarines transgénero.



Por su parte, Dj Snake, quien ha colaborado con Major Lazer, presentó un concierto lleno de dubstep, moombathon y trap. El espectáculo de luces y pantallas fue por todo lo alto.

Lo bueno y lo que podría mejorar

Este año el Festival Estéreo Pícnic consiguió una interesante propuesta musical, tendiendo más al terreno de la electrónica y la fusión. Fue muy interesante ver la participación de ritmos colombianos que se desmarcaron un poco de la receta sonora a la que nos tiene acostumbrada esta fiesta musical que, según datos presentados en las redes sociales oficiales del evento, tuvo una asistencia de 80 mil personas este año.



Los grandes de cada día consiguieron pegar duro y ganarse al público. Lana del Rey fue una bonita sorpresa al demostrar que tiene miles de fanáticos en Colombia. Mientras que The Killers, reafirmó el gran cariño que le tienen en el país. Gorillaz llegó por primera vez a Colombia, tocó y dejó boquiabiertos a todos por esa manera de conjugar géneros, emoción y carisma.



El rock se hizo presente con agrupaciones como Diamante Eléctrico y Royal Blood, dignas herederas del género en otras épocas, y demostró que está lejos de apagarse.



Una de las cosas que podría mejorar en la próxima edición del festival es la logística de ingreso y salida de los asistentes. La aparente solución para agilizar la salida del público fue problemática, larga y tediosa. El barro nunca podrá evitarse, pero sí se podrían habilitar rutas distintas para que esa salida sea más ágil y llevadera.



De igual forma, ante las quejas recurrentes de asistentes al evento con respecto a la inseguridad, es prudente decir que ese es otro de los aspectos que el festival y la Policía deberían atender para las siguientes ediciones.



VALERIA MURCIA Y ANDRÉS HOYOS

EL TIEMPO

@ValMurcia y @AndresHoy1