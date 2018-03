Las 'selfies', prohibidas en la alfombra roja del Festival de Cannes 

Según anunció el delegado general del Festival de cine de Cannes, Thierry Frémaux, han tomado la decisión de prohibir los selfies en los desfiles en la alfombra roja que anteceden a la proyección de las películas.

“En la alfombra roja, la trivialidad y la ralentización provocada por el desorden que causa la práctica de los selfies perjudica la calidad de la subida de las escaleras y, por tanto, al festival en su globalidad”, señaló Frémaux en una entrevista publicada por la revista Le Film Français.



Este año, el festival comenzará el martes 8 de mayo, por lo que adelantará su inicio un día para que la entrega de los premios sean el sábado y no el domingo, como había sido hasta ahora, lo que le dará más visibilidad a la gala.



Además, dentro de las novedades que incorporará el festival, se eliminarán los pases para prensa y público antes del estreno de las películas en la noche, de manera que esa proyección de gala, precedida por el desfile en la alfombra roja, sea el estreno mundial del filme, pues según afirma Frémaux “así el suspense será total”.



Por otro lado, los responsables del festival se reunirán con la secretaria de Estado de Igualdad de Francia, Marlène Schiappa, previendo nuevas acciones en el marco de las iniciativas promovidas por los movimientos MeToo y Time's Up. Frémaux, resaltó que al foro de debate Women in Motion que comenzó hace cuatro años, el festival añadirá otras cosas porque "el mayor festival del mundo debe ser ejemplar".



Respecto a la selección de filmes realizados por mujeres, el delegado general del festival apuntó Cannes está por encima de la media, con un 23 por ciento de mujeres en la selección oficial de 2017, y recordó que este año la presidenta del jurado será la actriz australiana Cate Blanchett.



En esta edición, los largometrajes de plataformas como Netflix solo podrán estar presentes en las categorías de ‘fuera de competición’ a menos que estrenen sus proyectos en salas de cine de Francia. Tras la polémica del año pasado por la presencia en la competición por la Palma de Oro de los filmes de Netflix, Okja y The Meyerowitz Stories, estrenados directamente en televisión, el festival decidió incluir el requisito de pasar por salas francesas.