Estos son los lanzamientos destacados de la semana

25 de agosto 2017 , 09:21 a.m.

25 de agosto 2017 , 09:21 a.m.

Califique de 1 a 5 los lanzamientos de la semana, siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta.

'Imitadora' de Romeo Santos

El cantautor estadounidense publicó su nuevo sencillo 'Imitadora', canción que es un abrebocas de su próximo álbum ‘Golden’ el cual se lanzará el 21 de julio.

Sondeo Califique lo nuevo de Romeo Santos ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 2% 2 2% 3 2% 4 0% 5 1%

'Champion' de Fall Out Boy

Se acerca 'Mania', el Nuevo álbum de Fall Out Boy, y para preparar a sus fanáticos hoy lanzaron el sencillo 'Champion', el cual hará parte de su séptima producción de estudio.

Sondeo Califique lo nuevo de Fall Out Boy ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 1% 2 1% 3 0% 4 2% 5 0%

'In the sea of madness' de 8BM

La banda, con fuerte presencia de electrónica en sus canciones, publicó el video de 'In the sea', en el que juega con la permanente intención de los gamers de poder ser parte del videojuego preferido.

Sondeo Califique lo nuevo de 8BM ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 0% 2 0% 3 1% 4 1% 5 12%

'Me gustas' de Kevin Roldán

Con una contundente y sincera declaración de amor en su nuevo sencillo ‘Me gustas’ el cantante de reguetón Kevin Roldán se pone nuevamente en las listas de reproducción.

Sondeo Califique lo nuevo de Kevin Roldán ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 4% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0%

'There’s nothing holdin’ me back' de Shawn Mendes

Mientras el músico canadiense realiza su 'Illuminate World Tour' que cuenta con 59 conciertos alrededor del mundo no deja de sorprender a sus fans. Esta vez lo hace con el lanzamiento del video de su más reciente canción ‘There’s nothing holding me back’.

Sondeo Califique lo nuevo de Shawn Méndes ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 1% 2 0% 3 0% 4 1% 5 0%

Malibu de Miley Cirus con Dj Tiesto

Con el regreso de la nueva versión de Miley Cirus llega 'Malibu', su nuevo sencillo escrito por Oren Yoel. Este single ha tenido aproximadamente 3 versiones con diferentes artistas entre estas el remix de Dj Tiesto.

Sondeo Califique el nuevo remix de Dj Tiesto a canción de Miley Cirus ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados RESULTADOS 1 1% 2 0% 3 0% 4 1% 5 8%





CULTURA Y ENTRETENIMIENTO