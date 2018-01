Sofía Vergara se prepara para el adiós de su serie ‘Modern Family’

Así lo confirmaron sus creadores Steve Levitan y Christopher Lloyd, para quienes la historia de una familia fuera de lo común ha cumplido un ciclo importante en el género de la comedia en la televisión.

Sumado a que fue el detonante para la carrera de la actriz barranquillera Sofía Vergara, quien se convirtió en la famosa Gloria Delgado-Pritchett: la colombiana que le puso sabor a una comedia que llegó a sobrepasar los diez millones de televidentes.

Además, fue la producción con la que Vergara fue postulada a los premios Emmy y a los Globos de Oro, marcando un giro radical de éxito para ella como actriz latina en Estados Unidos.



Mientras se prepara para esa despedida, acaba de terminar el ‘thriller’ policíaco ‘Bent’, en el que comparte con Karl Urban y Andy García; al igual que el drama Stano, acerca de un hombre que tras cumplir, injustamente, una larga condena en la cárcel regresa a su barrio para rehacer su vida.



Sofía Vergara también aparecerá en la comedia de acción ‘The Brits are Coming’, junto a Uma Thurman y Tim Roth.



Acerca del final de ‘Modern Family’, sus creadores reconocieron que desean darle el adiós en un buen momento y no esperar a que la producción revele fisuras en su narrativa.



Lo cierto es que en los últimos años esta comedia ha tenido un bajón en su audiencia y un brillo menos intenso dentro del panorama televisivo estadounidense. Aunque se ha hablado de un programa derivado para el futuro, la cosa no pasa de ser un rumor o un deseo de no cerrar del todo el vínculo que logró una divertida familia.



Podría ser esta la oportunidad para ver a Vergara moverse en otros terrenos diferentes al humor y ver como se desempeña en otros géneros que, aunque no son nuevos para ella, implican el reactivar otros registros de interpretación y configuran un reto interesante para su carrera.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@CulturaET